二手樓成交｜御龍山四房連平台2300萬沽 同區租客1250萬購駿景園套三房

御龍山四房特色戶 劈兩球沽仍大賺逾 800 萬 受中港通關消息刺激，整體交投氣氛有改善，買家入市步伐略為加快，其中火炭御龍山及駿景園均錄得大賺成交。中原地產新界東豪宅星凱堤岸分行資深分區營業經理溫志樑表示，御龍山本月至今暫錄約3宗成交，最新錄10座低層連平台戶，單位建築面積1,575方呎，實用面積1,227方呎，採四房連雙套房間隔，放盤時開價約2,500萬元，議價後以2,300萬元易手，實用平均呎價18,745元，累減約200萬元。 據了解，新買家為同區換樓客，見單位質素高，少有放盤，價錢亦屬合理，即入市單位自用，提升生活質素。原業主於2008年以1,460萬元購入單位，持貨約14年，是次沽出單位獲利約840萬元離場，單位期內升值約57.5%。

駿景園山景套三房戶 23 年升值 648 萬 另外，中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，通關利好消息傳出後，刺激買家四出睇樓比較，交投有望加快，而火炭駿景園12月錄約7宗二手成交，屋苑最新錄11座高層D室，單位建築面積1,213方呎，實用面積1,057方呎，採三房連套房及工人套房間隔，外望翠綠山景，開價約1,300萬元，議價後以1,250萬元沽出，實用平均呎價11,826元。他又指，新買家為同區租客，見屋苑交通方便，位處高層開揚，遂轉租為買購入單位自住。據了解，原業主於1999年以602萬元購入物業，持貨約23年，是次沽出獲利約648萬元離場，期內升值約108%。