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地產
2022-12-29 17:00:00

二手樓成交｜御龍山四房連平台2300萬沽 同區租客1250萬購駿景園套三房

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火炭御龍山四房雙套連平台特色戶屬罕有放盤，同區換樓客見單位質素高，即以2,300萬元承接。

火炭御龍山四房雙套連平台特色戶屬罕有放盤，同區換樓客見單位質素高，即以2,300萬元承接。

御龍山四房特色戶 劈兩球沽仍大賺逾800

受中港通關消息刺激，整體交投氣氛有改善，買家入市步伐略為加快，其中火炭御龍山及駿景園均錄得大賺成交。中原地產新界東豪宅星凱堤岸分行資深分區營業經理溫志樑表示，御龍山本月至今暫錄約3宗成交，最新錄10座低層連平台戶，單位建築面積1,575方呎，實用面積1,227方呎，採四房連雙套房間隔，放盤時開價約2,500萬元，議價後以2,300萬元易手，實用平均呎價18,745元，累減約200萬元。 據了解，新買家為同區換樓客，見單位質素高，少有放盤，價錢亦屬合理，即入市單位自用，提升生活質素。原業主於2008年以1,460萬元購入單位，持貨約14年，是次沽出單位獲利約840萬元離場，單位期內升值約57.5%

火炭駿景園一個山景套三房單位，獲同區租客以1,250萬元承接，平均實用呎價11,826元。

火炭駿景園一個山景套三房單位，獲同區租客以1,250萬元承接，平均實用呎價11,826元。

駿景園山景套三房戶 23年升值648

另外，中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，通關利好消息傳出後，刺激買家四出睇樓比較，交投有望加快，而火炭駿景園12月錄約7宗二手成交，屋苑最新錄11座高層D室，單位建築面積1,213方呎，實用面積1,057方呎，採三房連套房及工人套房間隔，外望翠綠山景，開價約1,300萬元，議價後以1,250萬元沽出，實用平均呎價11,826元。他又指，新買家為同區租客，見屋苑交通方便，位處高層開揚，遂轉租為買購入單位自住。據了解，原業主於1999年以602萬元購入物業，持貨約23年，是次沽出獲利約648萬元離場，期內升值約108%

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