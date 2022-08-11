二手樓成交｜急放盤！粉嶺中心三房SSD未鬆綁578萬沽 實蝕逾130萬

近日市場持續出現二手樓減價蝕讓個案。中原地產粉嶺名都分行經理劉德興表示，市場焦點落於新盤，二手交投氣氛平平，其中粉嶺中心8月暫僅錄1宗成交，單位為D座中層3室，建築面積652方呎，實用面積513方呎，三房間隔，議價後以578萬元易手，實用面積平均呎價11,267元。他又稱，新買家為用家，見單位價錢合理，即還價購入單位打算自住。據了解，原業主於2021年5月以620萬元購入上址，現轉手帳面蝕讓42萬元，惟單位持貨不足3年，需付樓價10% SSD稅款約57.8萬元，若連同SSD稅、釐印費及佣金等計算，料實際損手逾130萬元。
馬鞍山迎海兩房905萬沽 微賺離場
另外，中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆表示，美國加息，加上疫情不穩，部分業主開始面對現實擴大議價空間。他稱，馬鞍山迎海本月暫錄3宗成交，包括一期3座高層G室，單位建築面積665方呎，實用面積512方呎，兩房間隔，放盤時開價約938萬元，議價後以905萬元易手，實用平均呎價17,676元。而原業主於2019年以865萬元購入上址，持貨3年，是次沽出單位帳面獲利約40萬元離場，單位期內升值約4.6%，若扣除使費等支出，料微賺逾10萬元離場。