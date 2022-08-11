二手樓成交｜急放盤！粉嶺中心三房SSD未鬆綁578萬沽 實蝕逾130萬

近日市場持續出現二手樓減價蝕讓個案。中原地產粉嶺名都分行經理劉德興表示，市場焦點落於新盤，二手交投氣氛平平，其中粉嶺中心8月暫僅錄1宗成交，單位為D座中層3室，建築面積652方呎，實用面積513方呎，三房間隔，議價後以578萬元易手，實用面積平均呎價11,267元。他又稱，新買家為用家，見單位價錢合理，即還價購入單位打算自住。據了解，原業主於2021年5月以620萬元購入上址，現轉手帳面蝕讓42萬元，惟單位持貨不足3年，需付樓價10% SSD稅款約57.8萬元，若連同SSD稅、釐印費及佣金等計算，料實際損手逾130萬元。