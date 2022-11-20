二手樓成交｜新都城兩房再創近4年新低 代理：年底或跌穿500萬關口

將軍澳新都城近月頻錄低價成交，新近更再創新低價。中原地產將軍澳都會駅分行經理黃仕斌表示，該行促成新都城8座低層G室二手成交，實用面積363方呎，兩房間隔，座向西北望園景。業主原叫價730萬元，最終累減達200萬元，以530萬元將單位易手，折合平均實用呎價14,601元，而對上新都城2座高層B室曾以608萬元沽出，是次成交價再跌13%，他又稱，如市場持續未有利好消息帶動，或有機會在年底前跌穿500萬元關口。

雖然單位大幅劈價沽售，造價亦創屋苑兩房近4年新低，但黃仕斌指出，因原業主在2014年6月以415萬元買入單位，持貨至今8年，現帳面仍獲利115萬元，單位期內升值28%。