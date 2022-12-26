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2022-12-26 17:00:00

二手樓成交｜星漣海三房劈逾210萬易手 創4年新低 迎海‧星灣一房明賺暗蝕沽

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馬鞍山半新盤星漣海近日錄得三房戶大幅蝕讓成交，造價1,050萬元，創屋苑入伙4年以來新低。

馬鞍山半新盤星漣海近日錄得三房戶大幅蝕讓成交，造價1,050萬元，創屋苑入伙4年以來新低。

星漣海三房4年貶值18%

入伙只有4年的馬鞍山半新盤星漣海，最新錄得海景單位劈價蝕讓成交。世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，該行新近錄得星漣海成交單位為2B座中層E室，實用面積767方呎，屬套三房兩廳間隔，座向西北，享部分海星灣景。單位原開價1,260萬元，放盤8個月，近日劈價210萬元，減幅達16.7%，終以1,050萬元成交，實用面積呎價13,690元，較9月份低層戶成交再創造價及呎價新低。據了解，原業主於201812月購入上述單位，當時作價1,230萬元，持貨4年至今沽售，帳面蝕讓180萬元，單位期內貶值約14%

馬鞍山迎海‧星灣最新錄一房戶明賺暗蝕成交個案，原業主持貨6年，物業期內僅升值3%。

馬鞍山迎海‧星灣最新錄一房戶明賺暗蝕成交個案，原業主持貨6年，物業期內僅升值3%。

迎海‧星灣一房6年僅升3%

另外，同區迎海‧星灣錄得一宗明賺暗蝕成交個案。世紀21奇豐物業海典灣分行區域經理胡佩碧表示，新近錄得的成交單位為19座高層B室，實用面積527方呎，屬一房間隔，座向東北望海景，單位原叫價920萬元，放盤3個月，減20萬元至900萬元成交，減幅2.2%，實用面積呎價17,078元。原業主於201612月購入物業，當時作價870萬元，持貨6年至今沽售，帳面獲利30萬元，單位期升值3%，但若扣除釐印費等交易費用，料實際要損手約20萬元，易手屬明賺暗蝕成交。

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