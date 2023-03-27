二手樓成交｜(有相)新葵芳花園連錄2宗首置客入市接貨 阿仔靠父幹上車

單位於1月底放盤叫價580萬元，近日獲上車客洽購，議價後以562.5萬元承接，平均實用呎價13,787元。據了解，新買家為廿四孝爸爸，一直想幫兒子「上車」，見加息及銀行壞消息等因素沒有影響樓價，加上鍾情屋苑各方面配套方便齊全，遂決定以首置名義入市。原業主則於2015年以450萬元買入單位，持貨至今8年，帳面獲利112.5萬元離場。

見新盤交投旺 上車客睇樓兩周即入市

另一宗同樣由上車客承接的新葵芳花園單位為D座高層8室，建築面積510方呎，實用面積有418方呎，同為兩房間隔，座向東南方，景觀望開揚都市景。單位最初叫價638萬元，放盤僅一星期即獲買家洽購，最後以629萬元成交，實用平均呎價15,048元，屬市價成交。曾日昇指，新買家之前已睇樓兩星期，鍾情屋苑位於葵芳站上蓋，眼見近期新盤交投熾熱，為免二手樓價會隨著市況大幅回升，於是立即決定入市自用。至於原業主在2014年以400萬元買入物業，持貨9年，現帳面升值229萬元。