二手樓成交｜本月開齋 都會駅高層兩房916萬易手

近期二手樓市場放緩，部分屋苑本月終開齋錄得成交。利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺站分行(C組)首席聯席董事羅志雄表示，該行新近促成將軍澳都會駅6座高層C室的二手成交，單位實用面積約503方呎，兩房間隔，外望山景及海景，成交價916萬元，折合實用面積呎價約18,211元。原業主於2010年5月時的僅以395萬元購入上址，持貨至今約12年，現轉手帳面獲利約521萬元，期內物業升值約1.3倍。羅志雄補充，是次新買家是透過該行「真盤源」平台覓得心水單位，而現時都會駅約有298個放盤，入場價由950萬元起。

碧海藍天錄本月錄首宗成交 高層兩房 925 萬沽 另外，西九四小龍之一的碧海藍天，本月亦錄得首宗成交。中原地產西九龍區區域營業董事歐陽振邦表示，由該行促成的碧海藍天單位為5座高層F室，實用面積499方呎，建築面積662方呎，屬兩房間隔，座向西南方望海景，今年5月時開價980萬元，上月中調整至940萬元即獲洽購，現以925萬元易手，折合實用呎價18,537元。他透露，新買家鍾情單位間隔實用，廳房分明，議價後即拍板入市自用，而原業主於2008年11月以292.8萬元購入上址，持貨近14年，現沽貨帳面大幅獲利632.2萬元離場，期內升值逾2.1倍。