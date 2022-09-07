二手樓成交｜柏麗豪園三房放盤一年累減160萬 呎價創一年新低

近期樓市充斥很多不確定性，買家入市信心不足，二手樓交投低迷。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月暫錄得11宗二手買賣成交，業主普遍願意提供5%至6%議價空間，但睇樓人流不多，當中樓齡較大的二、三線屋苑，相信要進一步擴大議幅，才能提升吸引力。他續表示，柏麗豪園最新錄得3座低層B室成交，實用面積944方呎，三房套房連儲物室間隔，單位早在去年9月放盤，當時叫價1,060萬元，隨市況回落，業主減價求售，最終累減160萬元或15%，以900萬元沽出，折合實用呎價9,534元，創同類單位一年新低價，呎價亦屬該屋苑一年新低。

王勤學指，原業主於1997年5月以547.4萬元買入上址，持貨25年轉售，現帳面獲利352.6萬元，單位期間升值約64%。