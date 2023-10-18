二手樓成交｜樓價跌 堅尼地城美菲閣、IMPERIAL KENNEDY各錄劈價成交

美菲閣兩房累減 115 萬沽 市場觀望氣氛濃厚，但仍有不少用家趁樓價下調入市。中原地產西南區堅尼地城站分行高級分區營業經理李子駿表示，分行新近促成堅尼地城美菲閣2座中層F室易手，單位實用面積329方呎，採兩房間隔，業主原先叫價650萬元，因應市況轉淡曾下調叫價，最新以535萬元成交，累減115萬元或17.7%，折合實用呎價16,261元。據了解，買家為用家，見屋苑位置便利，間隔實用，議價後感合適即入市自用。原業主於2016年以512萬元買入單位，持貨7年，現帳面獲利23萬元，單位升值約4.5%。 即睇堅尼地城美菲閣放盤(HOUSE730)

IMPERIAL KENNEDY 海景兩房造價 較去年回落逾一成 另外，同區單幢樓IMPERIAL KENNEDY，中原地產西半山列堤頓道第二分行高級資深分區營業經理盧宏基表示，最新促成高層D室成交，單位實用面積525方呎，屬兩房間隔，享有海景，最初放盤開價1,450萬元，現以1,268萬元沽出，累減182萬元或12.6%，折合實用呎價24,152元。 翻查成交紀錄，較上址高一層的同類型單位，於2022年5月以1,450萬元易手，平均實用呎價27,619元，意味是次造價較1年前回落逾一成。據悉，新買家為用家，原業主則於2013年以1,153萬元買入單位，持貨10年，一直作放租之用，是次易手帳面獲利115萬元，單位期內升值10%。 即睇堅尼地城IMPERIAL KENNEDY放盤(HOUSE730)