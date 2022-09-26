二手樓成交｜沙田第一城兩房跌穿4球 低估價17%沽

本港銀行跟隨美國加息，以及金管局公布降低壓測後，新界指標屋苑沙田第一城錄得兩房跌穿400萬元關口的二手成交，料為近5年來首見。市場消息指，該成交單位為沙田第一城46座中層B室，實用面積284方呎，望樓景，原叫價約450萬元，放盤僅數天即以約395萬元沽出，平均實用呎價約13,908元，造價較個別銀行估價475萬元，低約80萬元或17%。據了解，原業主於2008年以158萬元購入上址，持貨14年至今沽出，帳面獲利237萬元，期內升值幅1.5倍。

此外，資料顯示，上址單位對落一層的B室，去年2月時曾以480萬元售出，即今次售出單位的成交價，較去年初大跌約18%。