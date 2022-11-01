二手樓成交｜沙田第一城10月錄33宗 價量齊跌 同區全輝中心兩房368萬沽

近日股市波動，影響買家入市信心。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城10月共錄約33宗成交，其中11宗於施政報告後錄得，對比上月錄40宗下跌17.5%，平均實用呎價錄約14,587元水平，較上月跌約1.4%，價量齊跌，較1月份平均實用呎價17,415元水平，更下跌約16.2%。市場剛錄26座低層D室二手成交，單位建築面積395方呎，實用面積326方呎，採兩房間隔，9月放盤時叫價約550萬元，10月減至500萬元，日前議價後以478萬元易手，實用面積呎價14,663元，累減72萬元。據了解，原業主在1999年以141萬元購入單位，持貨23年，是次沽出單位帳面獲利約337萬元離場，單位升值約2.4倍。