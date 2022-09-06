二手樓成交｜河畔花園兩房連天台減逾70萬沽 沙田第一城議幅擴大交投增

受加息及疫情影響，部分買家入市心態較猶豫，不少放盤業主提供較大議價空間。中原地產沙田豪宅大圍站分行區域營業經理敖國偉表示，沙田河畔花園本月暫錄約3宗成交，分行最新促成B座高層連天台戶，實用面積242方呎，建築面積368方呎，兩房間隔，望河景，業主放盤時叫價約490萬元，買家還價後以418萬元將單位沽出，折合平均實用呎價17,273元。他續稱，新買家為用家，見單位景觀開揚，有企理裝修，即入市單位自用。據了解，原業主於2014年2月以304萬元買入上址，持貨8年，帳面獲利114萬元，單位期內升值約37.5%。
沙田第一城9月暫錄8宗 三房618.8萬易手
此外，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，疫情再次升溫，加上一手持續主導，部分心急放盤業主開始態度回軟，願擴大議價空間，帶動交投。沙田第一城9月暫錄約8宗成交，對比上月同期錄約3宗明顯增加。屋苑最新錄1座中層B室成交，單位建築面積544方呎，實用面積451方呎，採三房間隔；7月放盤時開價約720萬元，其後減至680萬元，日前議價後以618.8萬元易手，實用面積呎價13,721元。據了解，原業主於1999年以180萬元購入單位，持貨23年，是次沽出單位帳面獲利約438.8萬元或升值約2.4倍。