二手樓成交｜河畔花園兩房連天台減逾70萬沽 沙田第一城議幅擴大交投增

受加息及疫情影響，部分買家入市心態較猶豫，不少放盤業主提供較大議價空間。中原地產沙田豪宅大圍站分行區域營業經理敖國偉表示，沙田河畔花園本月暫錄約3宗成交，分行最新促成B座高層連天台戶，實用面積242方呎，建築面積368方呎，兩房間隔，望河景，業主放盤時叫價約490萬元，買家還價後以418萬元將單位沽出，折合平均實用呎價17,273元。他續稱，新買家為用家，見單位景觀開揚，有企理裝修，即入市單位自用。據了解，原業主於2014年2月以304萬元買入上址，持貨8年，帳面獲利114萬元，單位期內升值約37.5%。