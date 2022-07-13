二手樓成交｜添丁急入市 海悅花園高層兩房大賺500萬沽

二手樓交投淡靜，居屋市場亦然。利嘉閣地產皇牌屋苑葵青—青衣站分行經理梁均耀表示，青衣居屋海悅花園本月錄首宗二手成交，新近促成單位為1座高層B室，實用面積約484方呎，採兩房間隔，外望市景，成交價約558萬元(已補地價)沽出，折合實用面積呎價約11,529元。據了解，原業主早於1992年以約56.4萬元(未補地價)購入上址，持貨約30年，現轉手料獲利甚豐，帳面大賺約500萬元。

放盤僅兩周 累減逾 50 萬即沽出 梁均耀補充，單位放盤僅兩周，原業主最初開價約610萬元，累減約52萬元，終以約558萬元成交。新買家為區內客，因家中添新成員，為解決住屋需求而急切入市，在「真盤源」覓得心水盤，從速約睇樓後即還價入市。目前海悅花園約有28個放盤，入場費約550萬元。