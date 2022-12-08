二手樓成交｜港運城低層三房1300萬沽 7年僅升4% 呎價創兩年多新低

樓市持續整固，不少屋苑成交價均已跌至6、7年前的樓價水平，新近北角港運城低層三房單位，業主持貨7年僅升4%，扣除釐印費等成本，業主平手離場。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，最新成交的港運城單位為2座低層E室，實用面積780方呎，屬三房連主人套房間隔，向西北面望園景，成交價1,300萬元，平均實用呎價16,667元，不單造價回到7年前樓價水平，呎價亦創屋苑2年多新低。單位原叫價1,530萬元，累計減價15%成交。

蔡嘉駿補充，原業主於2015年7月以1,256萬元購入物業，持貨至今7年，帳面升值44萬元，期間單位僅升值4%，但扣除釐印費等轉售成本，業主實際上是「平手離場」。