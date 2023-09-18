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地產
2023-09-18 15:58:28

二手樓成交｜灝景灣單日連錄2宗劈價 四房海景戶減220萬沽

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青衣灝景灣於過去周日連錄2宗劈價成交，包括一伙套四房海景單位，累減220萬元易手，原業主仍大賺離場。

青衣灝景灣於過去周日連錄2宗劈價成交，包括一伙套四房海景單位，累減220萬元易手，原業主仍大賺離場。

青衣灝景灣有業主止賺沽貨，勁劈220萬元後，仍大賺近8球。中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃淑賢表示，樓市交投疲弱，息口前景未明，業主紛紛劈價沽貨，離場觀望。青衣灝景灣於過去周日連錄2宗成交，包括1座高層E室，實用面積826方呎，採套四房間隔，享有海景，最初開價1,450萬元，期間多次降價，近期叫價1,350萬元，並獲買家洽購，最終再劈120萬元，以1,230萬元沽出，折合實用呎價14,891元，期內累減220萬元或15%

大劈價後 帳面仍賺792

黃淑賢指，買家為換樓客，心儀上址單位闊落實用，擁有企理裝修，加上海景吸引，見業主願擴大議幅，即購入作新居。原業主於200711月以438萬元買入單位，持貨16年，儘管劈價沽貨，帳面仍大賺792萬元，單位期內升值1.8倍。

兩房減150萬易手 作價750

另外，屋苑2座中層B室亦於同日易手，黃淑賢指，單位實用面積519方呎，採兩房間隔，望開揚景致。原本開價900萬元放盤，累減150萬元或17%，以750萬元沽出，平均實用呎價14,451元。原業主於1997年以412.35萬元買入單位，是次轉手帳面獲利337.65萬元，單位26年間升值82%

即睇青衣灝景灣放盤(HOUSE730)

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