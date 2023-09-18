二手樓成交｜灝景灣單日連錄2宗劈價 四房海景戶減220萬沽

青衣灝景灣有業主止賺沽貨，勁劈220萬元後，仍大賺近8球。中原地產青衣城第三分行高級資深分區營業經理黃淑賢表示，樓市交投疲弱，息口前景未明，業主紛紛劈價沽貨，離場觀望。青衣灝景灣於過去周日連錄2宗成交，包括1座高層E室，實用面積826方呎，採套四房間隔，享有海景，最初開價1,450萬元，期間多次降價，近期叫價1,350萬元，並獲買家洽購，最終再劈120萬元，以1,230萬元沽出，折合實用呎價14,891元，期內累減220萬元或15%。

大劈價後 帳面仍賺 792 萬 黃淑賢指，買家為換樓客，心儀上址單位闊落實用，擁有企理裝修，加上海景吸引，見業主願擴大議幅，即購入作新居。原業主於2007年11月以438萬元買入單位，持貨16年，儘管劈價沽貨，帳面仍大賺792萬元，單位期內升值1.8倍。