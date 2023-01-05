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地產
2023-01-05 12:40:00

二手樓成交｜環宇海灣套三房920萬易主 8年賺逾250萬

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荃灣環宇海灣今年錄得首宗二手買賣成交，單位為高層套三房戶，以920萬元易手，原業主持貨8年帳賺逾250萬元離場。

荃灣環宇海灣今年錄得首宗二手買賣成交，單位為高層套三房戶，以920萬元易手，原業主持貨8年帳賺逾250萬元離場。

隨著中港通關日子迫近，近期市場氣氛回暖，利嘉閣地產荃灣區高級分區董事譚健偉表示，荃灣環宇海灣新錄今年首宗二手成交。該行近日促成屋苑6座高層C室，實用面積684方呎，屬三房連套房間隔，外望荃灣區市景。單位原叫價950萬元放售，新近獲買家洽購，議價後累減30萬元，以920萬元易手，折合實用呎價13,450元。他續指，新買家見利好消息不斷浮現，二手交投向好，於是加快入市，心儀上址單位空間闊落、間隔實用，區內交通配套齊全，雙方議價後即火速拍板入市。
據了解，原業主於2014年斥資669.7萬元購入單位，持貨8年，轉手帳面獲利250.3萬元，物業期內升值約37.4%。現時環宇海灣放盤量約有60個，入場費約720萬元起。

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