二手樓成交｜睇樓最緊要有誠意！葵涌廣場業主受感動減價百萬沽三房

二手市況偏軟，部分業主願意擴大議價幅度吸引買家。葵涌廣場有三房業主受買家有誠意地帶票翻睇及有禮貌，感動下願大幅減價百萬元，助買家成功奪得心頭好。

中原地產資深分區營業經理許偉業表示，葵涌廣埸2座中層F室，實用面積493方呎，三房間隔，以718萬元成交，呎價約14,564元。由代理提供相片可見，單位內籠保養尚可，長走廊貫穿3間睡房，外望公園景。

原業主錯過以 795 萬賣出單位

許偉業透露，原業主於去年11月以838萬元放盤，惟今年6月中錯過以795萬元賣出機會，其後市場加息及發展商浪接浪推新盤應市，感到形勢不妙，數度落價至765.8萬元，且仍有議價空間，至近日獲多組買家洽談，不過部分還價兇狠，且態度惡劣，最終原業主「揀客而沽」，將單位賣給「有心人」。

新買家為「 80 後」外區客

至於新買家為「80後」外區客，一直留意開長沙灣「西九四小龍」，其後到上述單位睇樓，知道業主一落降價，最終有誠意地帶票翻睇，並還價至710萬元，業主眼見客人非常有禮，受感動下還回720萬元，最終買家追價8萬元，至718萬元買入，按原業主去年11月838萬元放盤價計，累減120萬元或約14.3%。不過原業主早於1993年以230萬買入單位，現轉手帳面仍獲利488萬元或約2.1倍離場。