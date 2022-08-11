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2022-08-11 11:32:48

二手樓成交｜(多相)等收購！投資者520萬購八文樓銀主盤 53年升值近200倍

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銀主盤文耀樓高層43室實用面積有565方呎，三房間隔，代理表示新買家會翻新單位，之後放租，長線等收購。(代理提供相片)

銀主盤文耀樓高層43室實用面積有510方呎，三房間隔，代理表示新買家會翻新單位，之後放租，長線等收購。(代理提供相片)

市建局今年3月時公布油麻地及旺角重建大藍圖，當中包括佐敦文華新村「八文樓」，料重建為綜合商住區的建築地標，投資潛力即時上揚。中原地產香港高鐵站分行經理胡鴻洲表示，大部分「八文樓」業主在消息一出已即時封盤，餘下仍放盤的一個銀主盤，亦極速被投資者即睇即買。該銀主盤為文耀樓高層43室，實用面積510方呎，屬三房間隔，銀主原叫價528萬元，買家見單位市值租金約有13,000元，租金回報約有3厘，而項目日後有機會被收購重建，打算購入後將單位翻新並放租，長線等收購，並即日與銀主議價，最後以520萬元購入單位，平均實用呎價10,196元。據了解，原業主早於1969年僅以約2.7萬元購入單位，但近年向財務公司加按借貸，終淪為銀主盤，而持貨至今53年，單位帳面升值約192倍。

單位大廳四正闊落，頗實用。(代理提供相片) 其中一個睡房可側望開揚市景。(代理提供相片) 睡房間隔呈長方形，窗戶大，光線足。(代理提供相片) 睡房間隔呈長方形，窗戶大，光線足。(代理提供相片) 睡房間隔四正見使。(代理提供相片) 廚房空間相當闊落。 (代理提供相片) 浴室面積闊大。 (代理提供相片) 有「八文樓」之稱的佐敦文華新村，新近有投資者以520萬元購入文蔚樓三房銀主盤。而市建局早前公布擬將八文樓打造成樓高逾400米的地標建築，與西九龍融合，成為「西九龍門戶綜合發展節點」。(資料圖片)

建於60年代 歷史建築「斜角樓」

翻查資料，文華新村於19641970年期間落成，由8幢商住大樓呈「田」字形般排列而成，每幢物業名稱均以「文」字起首，故合稱「八文樓」。由於物業最高幾個樓層呈向下斜角設計，遠看猶如「滑梯」，故被稱為「斜角樓」；此設計是60年代其中一條法定建築條例，作用是保障樓宇不會阻擋所有陽光，讓途人在街上也能看到日光倒影，同時能保持空氣流通，惟條例已於1987年被廢除，而這類「斜角樓」亦成為歷史遺物。

據市建局的「油旺重建規劃研究報告」指，建議將「八文樓」重建成西九龍另一個地標式的綜合發展區，作為甲級寫字樓、零售商業、酒店、文化藝術及住宅等混合用途，因而令「八文樓」身價上升，吸引投資者入手，期望日後被收購。

此外，「八文樓」中的文苑樓，今年6月時一個低層單位被發現內部天花石屎剝落、牆身鋼筋外露，樓宇外牆更出現明顯裂縫，需要進行圍封調查。當時有測量表示，該單位結構構件失效，有向下移、下墮的趨勢。

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