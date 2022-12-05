二手樓成交｜美孚新邨「凸海」樓王四房1890萬沽 創屋苑今年第三高價

樓市下行，不少指標屋苑樓價連翻下跌，惟優質單位仍有價有市，不乏追捧。利嘉閣地產美孚萬事達分行C組市務經理鄭天樂表示，該行新近促成美孚新邨8期104號高層B室二手成交，是屋苑今年暫時第三高的分層住宅成交價，單位實用面積有1,373方呎，採套四房間隔，附有大露台，外望維港海景及全公園景，成交價1,890萬元，折合實用面積呎價13,765元。據了解，客人為區外換樓客，心儀美孚新邨樓王單位已久，見近月樓價回落，並發現上址是美孚新邨俗稱「凸海」的樓王單位，兼屬罕有放盤，於是馬上聯繫代理睇樓。

同類 4 個月前造價 2100 萬 跌幅一成

鄭天樂指出，單位於9月份放盤時開價2,400萬元，見市況不斷向下，故不時調整價錢，及至11月份以1,950萬放售；該買家參觀單位後還價，雙方經過一番議價，最終以1,890萬元成交。原業主則於1996年底以845萬元購入上址，持貨至今26年，轉手帳面獲利1,045萬元，期內物業升值1.2倍。值得一提是，同類單位於今年7月曾錄得一宗成交，當時售價為2,100萬元，與最新成交有210萬元差距或一成跌幅。另外，美孚新邨上月成交量共錄18宗，現時放盤量400多個，入場費約由540萬元起。