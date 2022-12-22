二手樓成交｜西九四小龍樓價跌 吸客入市碧海藍天、泓景臺自用

西九四小龍之一的碧海藍天，12月份至今暫錄5宗成交，平均實用呎價15,584元。中原地產碧海藍天分行高級區域營業經理許永生表示，最新成交為碧海藍天3座高層E室，實用面積505方呎，建築面積679方呎，採兩房間隔，單位座向西南方，外望海景，最初開價930萬元，議價後最終降價73萬元或8%，以857萬元易手，折合實用呎價16,970元。據了解，新買家為外區客，鍾情單位擁海景，見近日價格回落即拍板入市自用。原業主則於2004年10月以337萬元入市上址，持貨18年，現轉手帳面大幅獲利520萬元離場，單位期內升值逾1.5倍。

區內用家 724 萬購泓景臺正南兩房

同為四小龍之一的泓景臺，許永生指，本月屋苑暫錄6宗成交，平均實用呎價最新報15,634元。其中最新促成的泓景臺單位3座低層C室，實用面積470方呎，建築面積686方呎，採兩房間隔，座向正南方，享校園景及開揚都市景，單位最初開價808萬元，經連番議價後降價84萬元或10%，以724萬元易手，折合實用呎價15,404元。新買家為同區客，見西九四小龍近日樓價與今年高位相比，已錄得13%跌幅，加上見該單位價錢吸引，遂入市作新居。據了解，原業主於2008年7月以332萬元入市單位，持貨14年，現轉手帳面獲利392萬元或升值118%。