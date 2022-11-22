二手樓成交｜買家趁機執平貨！駿景園3小時連錄4宗成交

樓價連月回落，吸引買家出動執平貨。中原地產大埔及新界東豪宅區高級營業董事黃澤文表示，火炭駿景園昨晚短短3小時內連環錄得4宗買賣成交，全部由該行促成，兼全屬獲利個案。他指出，屋苑交投急轉旺，主要因為今年樓價跌幅顯著，相比年初已下跌15%，加上享鐵路優勢，東鐵線過海段通車後，吸引力進一步提升，而且屋苑車位供應充足，故受到用家垂青，減價盤現承接力。而屋苑本月暫累錄11宗成交，超越今年4月的9宗成交紀錄，屬今年單月最旺，現時業主議價空間約5%至8%。

三房移民盤累減 135 萬 1145 萬易主 黃澤文表示，由該行新近促成的駿景園9座中高層D室二手成交，實用面積1,039方呎，三房套房連多用途房間隔，享開揚山景。業主因移民賣樓，開價1,280萬元，累減135萬元，減幅近11%，最終以1,145萬元沽出單位，實用呎價11,020元。據了解，原業主於2014年12月以1,075萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利70萬元或升值6.5%。