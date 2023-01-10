二手樓成交｜買家追低水 東涌區單日錄7宗買賣 藍天海岸、映灣園獲上車客入市

年輕上車客議價 業主減 60 萬沽藍天海岸兩房

新一年市場氣氛好轉，推動積壓的購買力陸續釋放。中原地產東涌資深分區營業經理陳偉業表示，東涌區本月錄得20宗買賣成交，昨日單日連錄7宗買賣，首置客及換樓客齊出動追低水，帶動成交急增。他續稱，分行新近促成藍天海岸2座極高層H室成交，單位實用面積561方呎，屬兩房間隔，向西南享開揚山景，業主最初叫價760萬元，獲年輕上車客議價至700萬元成交，折合實用呎價12,478元。據了解，原業主於2007年8月以221萬元一手買入單位，持貨15年多沽出，現帳面獲利479萬元，單位期內升值2.2倍。