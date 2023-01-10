二手樓成交｜買家追低水 東涌區單日錄7宗買賣 藍天海岸、映灣園獲上車客入市

年輕上車客議價 業主減60萬沽藍天海岸兩房
新一年市場氣氛好轉，推動積壓的購買力陸續釋放。中原地產東涌資深分區營業經理陳偉業表示，東涌區本月錄得20宗買賣成交，昨日單日連錄7宗買賣，首置客及換樓客齊出動追低水，帶動成交急增。他續稱，分行新近促成藍天海岸2座極高層H室成交，單位實用面積561方呎，屬兩房間隔，向西南享開揚山景，業主最初叫價760萬元，獲年輕上車客議價至700萬元成交，折合實用呎價12,478元。據了解，原業主於2007年8月以221萬元一手買入單位，持貨15年多沽出，現帳面獲利479萬元，單位期內升值2.2倍。
映灣園兩房一口氣減27萬 588萬沽
另外，同區映灣園本月交投亦轉好。中原地產東涌藍天海岸第二分行高級分行經理王文彬表示，兩地通關提振大市氣氛，加上本港樓價顯著回落，陸續吸引買家回流市場入市，成交轉旺。當中映灣園已錄5宗成交，快將追平上月全月7宗買賣。他續稱，分行新近促成映灣園11座低層C室成交，實用面積563方呎，採兩房間隔，外望山景；單位於上月平安夜當天放盤，叫價615萬元，內櫳企理，新近獲上車客垂青，睇樓後立即洽購，業主亦一口氣大減27萬元，以588萬元沽出，平均實用呎價10,444元，減幅約4%。原業主於2007年9月以180元購入單位，持貨逾15年轉售，帳面獲利408萬元，期內升值約2.3倍。