二手樓成交｜賽西湖大廈罕放套三房戶2550萬沽 較兩個月前同類造價再冧價9%

北角寶馬山老牌豪宅屋苑賽西湖大廈，最新錄套三房戶成交，造價較兩個月前同類單位成交價跌9%。中原地產北角半山賽西湖分行分區營業經理李兆霖透露，該行促成的賽西湖大廈單位為6座低層A室，實用面積1,297方呎，建築面積1,490方呎，屬套三房間隔，坐享園景，屬於罕有放盤，最新以2,550萬元易手，折合平均實用呎價19,661元，造價較對上同類單位6座低層D室，於10月時以2,808萬元沽出，是次成交價再低9%。

李兆霖續指，買家屬於用家，原業主於2010年以1,868萬元買入單位，持貨12年，現帳面獲利682萬元離彭，單位期內升值37%。