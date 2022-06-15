二手樓成交｜電梯唔到客路窄 好運中心兩房放盤10個月 減逾50萬沽

近月市場聚焦一手盤，拖慢二手交投，其中沙田區二手交投放緩。中原地產沙田豪宅沙田新城巿分行B組高級分行經理余震楠表示，沙田市中心本月至今暫錄約3宗成交，好運中心本月則錄得2宗，包括A1座(松林閣)高層Ｈ室，建築面積559方呎，實用面積427方呎，兩房間隔，屬電梯不能到達之樓層，出入需行一層樓梯。單位最初叫價約680萬元，由於屬電梯不達樓層，客源會較窄，所以放盤達10個月，一直未獲承接。直至近日獲買家洽購，經議價後以625萬元成交，實用呎價約14,637元。據了解，原業主於2013年以403萬元入市上址，持貨9年，是次沽出單位獲利約222萬元離場，單位升值約55.1%。余震楠又稱，目前市場有一個同類單位放盤，叫價650萬元。