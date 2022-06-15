二手樓成交｜電梯唔到客路窄 好運中心兩房放盤10個月 減逾50萬沽

近月市場聚焦一手盤，拖慢二手交投，其中沙田區二手交投放緩。中原地產沙田豪宅沙田新城巿分行B組高級分行經理余震楠表示，沙田市中心本月至今暫錄約3宗成交，好運中心本月則錄得2宗，包括A1座(松林閣)高層Ｈ室，建築面積559方呎，實用面積427方呎，兩房間隔，屬電梯不能到達之樓層，出入需行一層樓梯。單位最初叫價約680萬元，由於屬電梯不達樓層，客源會較窄，所以放盤達10個月，一直未獲承接。直至近日獲買家洽購，經議價後以625萬元成交，實用呎價約14,637元。據了解，原業主於2013年以403萬元入市上址，持貨9年，是次沽出單位獲利約222萬元離場，單位升值約55.1%。余震楠又稱，目前市場有一個同類單位放盤，叫價650萬元。
沙田第一城三房減價70萬 700萬易手
另外，同區的沙田第一城本月至今暫錄約10宗成交，對比上月同期錄約15宗成交略為減少。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，本月成交包括17座中層F室，建築面積562方呎，實用面積451方呎，三房間隔，原本開價約770萬元，本月初減至718萬元，及後議價至700萬元獲承接，平均實用呎價15,521元。原業主則於2012年以400萬元購入單位，持貨10年，是次沽出帳面獲利約300萬元，期內升值約75%。