二手樓攻略｜教你用新界平民價 進駐港島富豪區物業

港島區為香港最早發展的地區，當中港島東區人口更多達53萬人，即使是港島第二多人口的南區，亦僅為東區的一半，其中北角區「隱形富豪」相當多，主要屋苑收入中位數均在5萬元以上，而中產屋苑和富中心更高見9萬元，令區內置業需求相當龐大。社區成熟的北角，有中產屋苑之餘，尚有不少「平民價」單位選擇，成為不少上車客以至投資者及換樓客的尋寶地。
北角樓盤成交由細價盤主導
北角區物業市場的一大特點為單幢樓放盤眾多，且價錢親民。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角區約四成的成交來自500萬元以下細價樓盤，放售單位中不少叫價亦為500萬元以下。當中樓盤流通量較多的主要北角屋苑，包括和富中心、城市花園、富雅花園、健威花園及百福花園等，提供介乎866至2393伙，樓齡在40年左右。
翻查過去3年數據，該5個屋苑合共佔區內逾兩成成交，現時每個屋苑放盤量以城市花園87個最多，同時亦為北角規模最大的屋苑，提供2,393伙。富雅花園則規模最小，提供866伙，放盤數量僅13個。按中原地產資料，前望維港的和富中心，現時平均呎價15,542元，而需要「上斜」的百福花園，平均呎價徘徊11,691元。
上述流通量較多的大型屋苑中，以百福花園入場費最平，目前一個實用面積367方呎單位，以468萬元放售，平均呎價亦是各屋苑中最低，僅為11,691元。門檻最高為和富中心，入場單位為叫價980萬元的三房戶，而屋苑1月份平均成交呎價為15,542元。
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角大型屋苑中，百福花園、健威花園及富雅花園開則較細，提供較多上車樓盤選擇。在今年初至2月，健威花園共錄得7宗成交，造價介乎575萬至680萬元，而百福花園錄3宗成交，成交價由663萬元至相連單位的1,275萬元。至於北角區內較大規模的屋苑，如和富中心，以大單位為主，最細實用面積703方呎，較適合家庭客進駐。
北角部分已交吉可隨時睇樓放盤：
1.北角渣華大廈高層B室
樓盤實用面積299方呎，一房改開放式間隔，以488萬元放售。
2.北角和富中心16座低層A室
樓盤實用面積823方呎，三房套間隔，現以1,470萬元放售，單位位處單邊，可望開揚海景。
3.北角半山摩天大廈中層C室
樓盤實用面積1,806方呎，屬四房間隔，叫價4,200萬元。
北角半山樓盤相繼完成大維修
北角半山為區內「豪宅地段」，樓盤以大單位為主，吸引不少名人如「子華神」黃子華、歌手蘇永康等進駐。像「子華神」自住的雲峰大廈及鄰近的摩天大廈，固然戶戶逾千呎，身價非凡，但北角半山之上仍有一些較經濟的「入門級」物業，例如人稱「北角四寶」的富豪閣、富麗園、珊瑚閣及萬德閣。蔡嘉駿指，富豪閣及富麗園兩個北角屋苑，均於近年完成大維修，現時入場單位連車位叫價約1,200萬至1,300萬元。
北角樓盤呎價屢創新高
不過，隨著北角屋苑樓齡紛紛踏入「四十不惑」大關，如上述的和富中心，樓齡已高見39年，加上新供應不多，令北角形象較老化，區內換樓市場亦主要由區內分支家庭支撐。然而，隨著區內兩個「新晉豪宅」進駐，包括新地旗下海璇及長實旗下維港頌，分別於2018及2019年落成，令北角近年變得年輕化，並添「貴氣」，屢錄破頂成交，亦連帶整區身價亦提升。
其中海璇第1B期1座高層A室曾錄天價成交，單位實用面積2,083方呎，另設有456方呎平台，成交價高達1.53億元，呎價高見73,469元，破盡北角樓盤紀錄之餘，亦曾創港島東呎價紀錄。其他單位亦「戶戶矝貴」，向海大單位呎價動輒5萬至6萬元。另一屋苑維港頌亦相當富貴，成交呎價亦高見「5字頭」，例如維港頌1座高層B室，實用面積1,594方呎，2019年以8,800萬元沽出，呎價55,207元。
北角樓盤受港島半山老牌家族追捧
蔡嘉駿表示，兩個半新盤屋苑項目大單位買家包括來自港島半山老牌家族，因景觀吸引，加上配套齊全，購物方便，因而令成交價高企。至於屋苑細單位，則主要受區內分支家庭歡迎，以維港頌為例，項目一房入場價約1,020萬元，兩房入場則為1,750萬元。
資料來源：HOUSE730搵樓平台 多啲選擇先有多啲計劃