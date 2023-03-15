二手樓攻略｜教你用新界平民價 進駐港島富豪區物業

北角區發展成熟，既有不少中產屋苑，亦有很多平民價單位選擇，是不少上車客、投資者及換樓客的尋寶地。(資料圖片)

港島區為香港最早發展的地區，當中港島東區人口更多達53萬人，即使是港島第二多人口的南區，亦僅為東區的一半，其中北角區「隱形富豪」相當多，主要屋苑收入中位數均在5萬元以上，而中產屋苑和富中心更高見9萬元，令區內置業需求相當龐大。社區成熟的北角，有中產屋苑之餘，尚有不少「平民價」單位選擇，成為不少上車客以至投資者及換樓客的尋寶地。

北角區物業市場的一大特點為單幢樓放盤眾多，且價錢親民。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角區約四成的成交來自500萬元以下細價樓盤，放售單位中不少叫價亦為500萬元以下。當中樓盤流通量較多的主要北角屋苑，包括 和富中心 、 城市花園 、 富雅花園 、 健威花園 及 百福花園 等，提供介乎866至2393伙，樓齡在40年左右。

翻查過去3年數據，該5個屋苑合共佔區內逾兩成成交，現時每個屋苑放盤量以城市花園87個最多，同時亦為北角規模最大的屋苑，提供2,393伙。富雅花園則規模最小，提供866伙，放盤數量僅13個。按中原地產資料，前望維港的和富中心，現時平均呎價15,542元，而需要「上斜」的百福花園，平均呎價徘徊11,691元。

上述流通量較多的大型屋苑中，以百福花園入場費最平，目前一個實用面積367方呎單位，以468萬元放售，平均呎價亦是各屋苑中最低，僅為11,691元。門檻最高為和富中心，入場單位為叫價980萬元的三房戶，而屋苑1月份平均成交呎價為15,542元。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角大型屋苑中，百福花園、健威花園及富雅花園開則較細，提供較多上車樓盤選擇。在今年初至2月，健威花園共錄得7宗成交，造價介乎575萬至680萬元，而百福花園錄3宗成交，成交價由663萬元至相連單位的1,275萬元。至於北角區內較大規模的屋苑，如和富中心，以大單位為主，最細實用面積703方呎，較適合家庭客進駐。