二手樓租賃成交｜東涌區本月累錄150宗 海堤灣畔海景兩房租1.73萬

暑假旺季帶動下，東涌區租賃市場十分暢旺，中原地產東涌藍天海岸第一分行高級資深分區營業經理曾顯業表示，7月份錄得約175宗租賃成交，8月份則暫累錄約150宗成交。他表示，分行新近促成海堤灣畔3座高層A室租賃成交，實用面積573方呎，兩房間隔，享全機場海景，景致開揚，月租叫價17,500元，議價後以17,300元租出，實用呎租30.2元。
曾顯業指，新租客為家庭客，屬意單位裝修企理，部份配備更已提升，如全屋冷氣屬全新、廚房電器用具亦有所升級，所以睇樓當日火速拍板承租。而業主於2019年初以630萬元購入上址，持貨約3年，現租出單位，租金回報約3.3厘。
兩內地生1.6萬租欣廷軒兩房 預付半年租
開學在即，不少內地生趕緊租樓，方便稍後上學。中原地產新界東豪宅麗坪路分行經理徐家倫表示，沙田欣廷軒最新錄2座中層H單位租賃成交，實用面積393方呎，兩房間隔，開價約17,000元，議價後以16,000元租出，平均實用呎租40.7元。據悉，新租客為兩名內地女生，見單位間隔合用，租金合理，即以先付半年租金方式，租入單位自住，涉及金額達96,000元。業主則於2009年以約210萬元購入單位，是次租出單位可享約9.2厘租金回報。