二手樓租賃成交｜東涌區本月累錄150宗 海堤灣畔海景兩房租1.73萬

暑假旺季帶動下，東涌區租賃市場十分暢旺，中原地產東涌藍天海岸第一分行高級資深分區營業經理曾顯業表示，7月份錄得約175宗租賃成交，8月份則暫累錄約150宗成交。他表示，分行新近促成海堤灣畔3座高層A室租賃成交，實用面積573方呎，兩房間隔，享全機場海景，景致開揚，月租叫價17,500元，議價後以17,300元租出，實用呎租30.2元。

曾顯業指，新租客為家庭客，屬意單位裝修企理，部份配備更已提升，如全屋冷氣屬全新、廚房電器用具亦有所升級，所以睇樓當日火速拍板承租。而業主於2019年初以630萬元購入上址，持貨約3年，現租出單位，租金回報約3.3厘。