二手樓租賃成交｜租樓旺季 盈翠半島兩房租1.65萬 回報達7.8厘

每年6至8月是租樓旺季，加上近期樓市持續升溫，新盤市場暢旺，亦帶動租賃市場氣氛；剛踏入6月不久，各區已錄得不少租賃成交。利嘉閣地產皇牌屋苑青衣高級分區市務董事彭錦添表示，青衣盈翠半島錄得一宗9座低層G室的租賃成交，月租16,500元，實用面積約520方呎，兩房間隔，折合實用面積呎租約32元。據悉，上述單位業主早於1998年7月以約253.3萬元購入物業，現租出帳面有高達約7.8厘租金回報。

年輕夫婦睇啱即租屯門兆安苑兩房 月租 1.2 萬 裝修和價錢等各方面都合心水的租盤不多，有時睇啱就要快手承租。近日屯門兆安苑K座（定海閣）低層6室，獲年輕夫婦客即睇即租，中原地產屯門瓏門第三分行副區域營業經理吳倬霆表示，單位實用面積495方呎，兩房間隔，原本月租叫價1.3萬元，經議價後以1.2萬元租出，實用呎租24.2元。吳倬霆指，新租客為一對年輕夫婦，屬意上址裝修新淨企理，加上景致開揚，見租金合理，睇樓當晚火速決定承租。至於業主於去年透過內部轉讓方式以300萬元購入單位，現獲承租，回報率達4.8厘。若按市值售價約530萬至540萬元計，市值租金回報率則約2.7厘。