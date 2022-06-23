二手樓租賃成交｜租賃旺季殺到 杏花邨、藍灣半島頻錄成交

臨近暑假是租務市場旺季，近月整體租賃成交量顯著增加，其中柴灣杏花邨及小西灣藍灣半島都是租賃暢旺的港島區指標屋苑之一。世紀21物業(杏花邨)助理區域董事鄭智鐘表示，杏花邨是港鐵站上蓋屋苑，交通便利獲不少租客垂青，該行新近促成上杏花的2座中層6室租務成交，單位實用面積453方呎，兩房兩廳間隔，座向西南，以內街景為主。單位在上月中才放租，原先叫租18,000元，及後減租至17,000元獲承租，減幅約5.5%，放租一個月便獲承接，實用面積呎租為37.5元。據了解，原業主早於1993年4月以207萬元購入上址，以購入價計算，單位租金回報率高達9.8厘。

被高層全海景吸引 藍灣半島高層三房月租 3 萬 踏入租務市場旺季，藍灣半島持續錄得多宗租賃成交，本月至今已錄得11宗。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，該行剛促成藍灣半島高層三房套連工人房的租賃成交，單位為1座高層D室，建築面積1,066方呎，實用面積為741方呎，眺望全海景，成交租金達30,000元，呎租40.5元。招潔冰表示，新租客心儀單位為高層戶及望開揚全海景，更可遠望郵輪碼頭及獅子山環迴景觀，視野廣闊吸引，加上單位擁全新裝修，間格亦寬敞實用，故一睇即合並拍板承租。而原業主於2004年11月以500萬元購入上址，以購入價計，租金回報高達7.2厘。