二手樓租賃成交｜鍾情海陸空一體景觀 藍灣半島極高層三房 月租3.3萬

整體樓市氣氛明顯轉趨熱鬧，租務市場亦表現平穩，其中小西灣藍灣半島再錄租務成交，5月份合共錄得約13宗租賃，與4月份相若。世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，該行剛促成藍灣半島極高層三房租賃成交，單位為7座極高層A室，三房連主人套房加工人房設計，建築面積1,179方呎，實用面積為853方呎，眺望澳南全海景，租金達33,000元，呎租38.7元。招潔冰稱，新租客心儀單位間隔方正實用，裝修企理，電器齊全，加上客廳落地玻璃景觀窗，海陸空一體，深得租客喜愛。單位原主於2011年2月以918萬元購入上址，以購入價計算，租金回報高達4.3厘。

「磚頭」保值 新港人 975 萬購映灣園海景三房套收租

租賃交投活躍，吸引投資客人入市作長線投資。中原地產東涌區高級分區營業經理吳家威表示，疫情回落至今，新盤蜂擁而出爭佔購買力，令二手成交量有所回落，其中東涌映灣園5月份錄13宗成交，相比4月的25宗成交明顯下跌。分行新近促成映灣園7座極高層G室成交，實用面積737方呎，三房套房間隔，享永久機場海景，景致非常開揚吸引。單位原開價980萬元，議價後以975萬元成交，實用呎價13,229元。據悉，買家為新香港人，認為低息環境下，「磚頭」有價，亦看好東涌區將來發展潛力，遂入市作長線投資收租，而且睇樓僅一星期，見上址樓價合理便立即承接。吳家威稱，參考目前同類單位市值租金約1.8萬元，預計買家可享約2.2厘租金回報。原業主於2018年5月以910萬元買入上址，持貨4年轉售，帳面獲利65萬元，期內升值7.1%。