二手樓租賃成交｜麗城花園三房90年買唔使一球 現1.6萬租出 回報有幾多？

暑假旺季帶動下，二手樓租賃交投暢旺，中原地產荃灣海之戀第三分行分行經理黃志輝表示，近月荃灣區租賃成交十分活躍，8月份累錄約130宗租賃成交，其中麗城花園2期8座低層E室新近租出，單位實用面積668方呎，採套三房間隔，望內園景。單位原本叫租18,000元，議價後減價2,000元，減幅達11%，以16,000元成交，折合實用呎租約24元。據了解，業主早於1990年僅以98.1萬元買入單位，持貨至今32年，故可以低於市租價逾一成價錢將單位租出，而且租金回報仍高達20厘，回報可觀。黃志輝續稱，新租客為外區家庭客，見上址租金相宜遂承租單位。麗城花園本月錄約5宗租賃成交，平均實用呎租約27元。