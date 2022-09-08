二手樓租賃成交｜3組內地生同爭一盤 屯門景峰花園兩房被搶高近兩成

近期租賃市場交投旺，當中不乏內地客承租，個別租金更被搶高。中原地產屯門瓏門第二分行副分區營業經理陳逸承表示，屯門區租賃市場氣氛保持活躍，分行日前促成景峰花園1座中層A室租賃成交，實用面積504方呎，兩房間隔，附全新裝修，月租叫價11,500元，放盤3日，速獲多組內地生洽租，最終由其中一組內地生以13,000元承租，折合實用呎租25.8元，而同類單位現時市值租金約11,000元，上述成交較市價高出約18%。

睇中新裝及附傢俱 不惜高價承租 陳逸承指，新租客為兩名嶺南大學內地生，以預繳一年租金方式承租。由於上址擁全新裝修，商議後業主願意添置睡床和桌椅等基本傢俱，即可直接入住，故該兩名內地生不惜以高市價承租。而業主於2014年以238萬元買入單位，持貨8年，是次租出可享約6.6厘租金回報。