二手樓租賃成交｜3組內地生同爭一盤 屯門景峰花園兩房被搶高近兩成

近期租賃市場交投旺，當中不乏內地客承租，個別租金更被搶高。中原地產屯門瓏門第二分行副分區營業經理陳逸承表示，屯門區租賃市場氣氛保持活躍，分行日前促成景峰花園1座中層A室租賃成交，實用面積504方呎，兩房間隔，附全新裝修，月租叫價11,500元，放盤3日，速獲多組內地生洽租，最終由其中一組內地生以13,000元承租，折合實用呎租25.8元，而同類單位現時市值租金約11,000元，上述成交較市價高出約18%。
睇中新裝及附傢俱 不惜高價承租
陳逸承指，新租客為兩名嶺南大學內地生，以預繳一年租金方式承租。由於上址擁全新裝修，商議後業主願意添置睡床和桌椅等基本傢俱，即可直接入住，故該兩名內地生不惜以高市價承租。而業主於2014年以238萬元買入單位，持貨8年，是次租出可享約6.6厘租金回報。
同區客預繳年租逾14萬 租嘉湖山莊三房
另外，天水圍嘉湖山莊新近亦錄得預繳一年租金的成交個案。祥益地產高級分行經理謝利官表示，該行日前促成嘉湖山莊2期賞湖居6座低層H室租賃成交，單位實用面積有552方呎，三房兩廳間隔。新租客為區內客，熟悉該區，環境，睇中單位廳房可望部分中央公園，加上業主和租客雙方的租期能互相配合，該租客隨即預繳一年租金承租，月租11,800元，涉及租金共逾14萬元，實用呎租為21.4元。他續稱，如以現時同類單位銀行估價約568萬元計算，該上址租金回報可有2.5厘。