二手樓租賃｜內地客低市價10%租西營盤瑧璈一房 內地生1.65萬租啟德The Henley

西營盤單幢物業瑧璈，最新錄內地客承租個案。利嘉閣地產西半山區寶翠園分行分區董事黃祥湧稱，新近促成瑧璈低層C室二手租賃成交，單位實用面積342方呎，屬一房間隔，外望樓景。新租客為內地人，睇中物業屬大型發展商旗下，具信心保證，加上樓齡相對較新，單位間隔亦四正實用，周邊生活配套齊備，即向業主洽租；而業主原先開價22,000元放租，最終議價至20,000元租出，低市價約10%，折合實用呎價58元。據悉，原業主於2022年以約828萬元購入上址，現成功租出可享約2.9厘租金回報。他補充，瑧璈目前約有3個放租盤，月租最低入場費約22,500元。

入伙盤租賃｜ The Henley 開揚一房戶 內地生 1.65 萬承租

另外，啟德入伙盤The Henley最新亦錄內地租客承租個案。利嘉閣地產新啟德分行經理薛丁武表示，該行新近促成啟德The Henley A座中層F室租賃成交，單位實用面積302方呎，屬一房間隔，享翠綠園林景。據了解，新租客為來港就讀理工大學的內地學生，因較遲取得批文到港，而大學周邊的租盤短缺，於是急忙尋找地鐵沿線的租盤，見單位樓底高，採光良好，且回校只需10分鐘車程，交通便利，加上鄰近新商場開幕，購物和飲食均方便，經議價後以16,500元承租，實用呎租約55元。據悉，原業主於2021年以約794萬元買入單位，現租出可享租賃回報約2.5厘。他補充，屋苑現有約13個放租盤，入場租金為15,000元起。

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