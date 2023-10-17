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地產
2023-10-17 15:45:00

二手樓租賃｜嘉湖山莊本月暫錄約17宗租務 兩房月租9900元 回報高見10厘

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藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊本月暫錄得約17宗租賃成交，租務交投活躍。

藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊本月暫錄得約17宗租賃成交，租務交投活躍。

息口高企，業主轉買為租，以及人才持續來港推動下，二手樓租賃市場表現活躍。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本月暫錄得約17宗租賃成交，包括翠湖居3座高層F室，實用面積449方呎，採兩房間隔，向西北享內園景，最新以每月9,900元租出，平均實用呎租22元。業主於200910月以121萬元入市單位，持貨14年，現可享約10厘租金回報，可見物業長線投資潛力優厚。

另外一宗租賃成交為賞湖居1座中層C室，實用面積551方呎，屬三房間隔，座向東南，外望街景為主。伍耀祖指，單位現以每月12,800元租出，實用呎租23.2元，而業主於2012年以270萬元買入單位作長線收租用途，現享約5.7厘租金回報，回報亦見理想。

即睇天水圍嘉湖山莊(HOUSE730)

二手樓成交｜嘉湖山莊套三房業主講明不議價 放盤一日550萬速沽

此外，利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行高級經理黃肇雯表示，該行新近促成嘉湖山莊樂湖居1座中層B室二手成交，單位實用面積633方呎，屬三房連套房間隔。新買家為區內分支家庭，已睇樓4個月，見上址放盤即聯絡代理安排睇樓，認為單位有裝修及提供部分家電，即與業主洽購，而業主放盤僅一日，並強調不議價，最終以550萬元成交，實用平均呎價8,689元。據悉，原業主於2016年以388萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利162萬元，物業升值約42%

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