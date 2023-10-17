二手樓租賃｜嘉湖山莊本月暫錄約17宗租務 兩房月租9900元 回報高見10厘

息口高企，業主轉買為租，以及人才持續來港推動下，二手樓租賃市場表現活躍。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本月暫錄得約17宗租賃成交，包括翠湖居3座高層F室，實用面積449方呎，採兩房間隔，向西北享內園景，最新以每月9,900元租出，平均實用呎租22元。業主於2009年10月以121萬元入市單位，持貨14年，現可享約10厘租金回報，可見物業長線投資潛力優厚。

另外一宗租賃成交為賞湖居1座中層C室，實用面積551方呎，屬三房間隔，座向東南，外望街景為主。伍耀祖指，單位現以每月12,800元租出，實用呎租23.2元，而業主於2012年以270萬元買入單位作長線收租用途，現享約5.7厘租金回報，回報亦見理想。

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