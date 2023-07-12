二手樓租賃｜外籍機師1.8萬租東涌昇薈兩房 後生仔1.05萬租屯門御海灣一房

今年暑假租賃旺季交投熾熱，當中不乏即睇即租成交個案。中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華表示，東涌區本月租賃交投活躍，暫錄約70宗租務成交，較上月同期增加約40%。最新一宗租賃成交為昇薈9座低層D室，實用面積671方呎，屬兩房間隔，享內園及泳池景，月租叫價19,000元，減價1,000元後，以18,000元租出，折合實用呎租26.8元。新租客為一名國泰外籍機師，鍾情上址單位寬敞實用，景致開揚，睇樓後即時決定承租。曹嘉華又指，原業主於2013年12月以約482.3萬元一手買入單位，持貨10年，現享約4.5厘租金回報。

國泰外籍機師即睇即租昇薈兩房

國泰外籍機師即睇即租昇薈兩房

國泰外籍機師即睇即租昇薈兩房

屯門區近月租賃交投熱鬧，其中半新盤御海灣一房戶，獲年輕租客即睇即租，月租1.05萬元。

後生仔即睇即租屯門御海灣一房

另外，屯門半新盤御海灣亦錄即睇即租成交個案。中原地產屯門大興分行分行經理陳家富表示，屯門區近月租賃交投暢旺，該分行新近促成屯門半新盤御海灣1座中層Q室租賃成交，單位實用面積299方呎，採一房間隔，向北及享泳池景，月租叫價12,000元，獲租客即睇即租，減租1,500元，以10,500元租出，折合實用呎租35.1元。

陳家富指，新租客為獲一名「後生仔」，心儀御海灣樓齡新，會所設施齊全，見單位裝修企理，即場決定承租。業主則於2021年6月以約630萬元一手購入物業，現可享租金回報約2厘。

即睇屯門御海灣租盤(HOUSE730)