二手樓租賃｜將軍澳中心兩房月租1.65萬 回報3.4厘 星凱．堤岸開放戶租1.5萬

暑假過後，各區持續錄得租賃成交投，鐵路沿線屋苑繼續受追捧。利嘉閣地產將軍澳(坑口區)助理分區董事蔡庭勇表示，新近促成將軍澳中心9座高層D室租務成交，單位實用面積384方呎，採兩房間隔，座向西南，外望開揚內園景。新租客早在睇樓後對單位一見鍾情，認為單位間隔合適，乾淨企理，且內有梗廚，並喜歡單位樓齡新，周邊配套成熟，鄰近有多個大型商場及海濱長廊，衣食住行非常方便，即與業主洽商議價；業主最初以18,000元放租，最終累減至16,500元租出，實用呎租43元。據悉，原業主於2017年以580萬元買入單位，持貨6年，現成功租出可享租金回報約3.4厘。他補充，該屋苑現有同類租盤僅約1個。

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