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地產
2023-09-26 14:54:09

二手樓租賃｜將軍澳中心兩房月租1.65萬 回報3.4厘 星凱．堤岸開放戶租1.5萬

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港鐵將軍澳站旁的將軍澳中心，一伙高層兩房連梗廚單位，以1.65萬元租出，呎租43元。

港鐵將軍澳站旁的將軍澳中心，一伙高層兩房連梗廚單位，以1.65萬元租出，呎租43元。

暑假過後，各區持續錄得租賃成交投，鐵路沿線屋苑繼續受追捧。利嘉閣地產將軍澳(坑口區)助理分區董事蔡庭勇表示，新近促成將軍澳中心9座高層D室租務成交，單位實用面積384方呎，採兩房間隔，座向西南，外望開揚內園景。新租客早在睇樓後對單位一見鍾情，認為單位間隔合適，乾淨企理，且內有梗廚，並喜歡單位樓齡新，周邊配套成熟，鄰近有多個大型商場及海濱長廊，衣食住行非常方便，即與業主洽商議價；業主最初以18,000元放租，最終累減至16,500元租出，實用呎租43元。據悉，原業主於2017年以580萬元買入單位，持貨6年，現成功租出可享租金回報約3.4厘。他補充，該屋苑現有同類租盤僅約1個。

即睇將軍澳中心租盤(HOUSE730)

毗鄰港鐵火炭站的入伙盤星凱．堤岸，本月暫錄約20宗租賃成交，租務交投持續活躍。

毗鄰港鐵火炭站的入伙盤星凱．堤岸，本月暫錄約20宗租賃成交，租務交投持續活躍。

入伙盤租賃｜火炭星凱．堤岸開放戶 月租1.5

另外，同為鐵路沿線屋苑的入伙盤火炭星凱．堤岸，中原地產新界東豪宅火炭銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，屋苑本月暫錄約20宗租賃成交，最新錄2座高層H室，單位實用面積259方呎，採開放式間隔，最初開價約15,500元放租，議價後以15,000元租出，實用平均呎租57.9元。據了解，新租客見屋苑交通方便，間隔合用而承租單位自用，而業主於2021年以657萬元購入單位，現租出可享約2.7厘租金回報。

炭星凱．堤岸租(HOUSE730)

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