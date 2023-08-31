二手樓租賃｜新婚夫婦2.2萬租星凱．堤岸 內地情侶1.8租雲滙兩房

星凱．堤岸兩房租金回報2.4厘
暑假已到尾聲，整體租賃交投持續活躍。中原地產新界東豪宅火炭銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，近日新入伙盤火炭星凱．堤岸租賃成交暢旺，屋苑本月至今暫錄約60宗租務，分行最新錄3座高層B室，單位實用面積512方呎，屬兩房間隔，原本開價約24,000元放租，議價後以22,000元租出，實用平均呎租43元。據了解，新租客為一對新婚夫婦，見屋苑屬全新物業，配套完善，即租入單位作新婚居所。單位業主則於2021年以約1,103萬元購入物業，現可享約2.4厘租金回報。
內地小情侶預付年租逾21萬 合租雲滙兩房
另外，大埔區租賃交投亦持續活躍。中原地產大埔豪宅九肚山第三分行資深區域營業經理賴思沛表示，大埔白石角雲滙最新錄一宗租賃成交，單位為1期5座中層A5室，實用面積497方呎，採兩房連儲物房間隔。單位最初開價約19,000元，近日議價後以18,000元租出，實用面積呎租約36.2元。新租客為一對內地小情侶，見屋苑環境舒適，位置方便上學，見單位租金合理，即以先付一年租金形式租入單位自用，涉及年租約21.6萬元。據了解，業主於2019年以946萬元購入單位，是次租出可享租金回報約2.3厘。