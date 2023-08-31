二手樓租賃｜新婚夫婦2.2萬租星凱．堤岸 內地情侶1.8租雲滙兩房

內地小情侶預付年租逾 21 萬 合租雲滙兩房 另外，大埔區租賃交投亦持續活躍。中原地產大埔豪宅九肚山第三分行資深區域營業經理賴思沛表示，大埔白石角雲滙最新錄一宗租賃成交，單位為1期5座中層A5室，實用面積497方呎，採兩房連儲物房間隔。單位最初開價約19,000元，近日議價後以18,000元租出，實用面積呎租約36.2元。新租客為一對內地小情侶，見屋苑環境舒適，位置方便上學，見單位租金合理，即以先付一年租金形式租入單位自用，涉及年租約21.6萬元。據了解，業主於2019年以946萬元購入單位，是次租出可享租金回報約2.3厘。 即睇大埔白石角雲滙租盤(HOUSE730)