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地產
2023-09-14 16:25:00

二手樓租賃｜港大生1.95萬租翰林峰開放戶 預付年租逾23萬 上環CAINE HILL受專業人士歡迎

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西營盤翰林峰一伙面積216方呎開放式單位，獲港大生以1.95萬元承租，業主享3.6厘租金回報。

西營盤翰林峰一伙面積216方呎開放式單位，獲港大生以1.95萬元承租，業主享3.6厘租金回報。

翰林峰納米開放戶 呎租90

暑假剛過，二手租賃交投逐漸放緩。利嘉閣地產西半山羅便臣道分行助理分區董事鄧惠源稱，該行新近促成西營盤翰林峰5座中層C室二手租賃成交，單位實用面積216方呎，屬開放式間隔，新租客為港大學生，早前參觀上址後覺得合適，加上屋苑設有會所，決定以每月19,500元承租，並一次過支付全年租金約23.4萬元，折合實用呎租90元。據悉，原業主於2018年以約652萬元購入上址，現享租金回報約3.6厘。

即睇西營盤翰林峰租盤(HOUSE730)

上環堅道入伙新盤CAINE HILL，自入伙以來租賃交投持續活躍，當中不乏專業人士租客。

上環堅道入伙新盤CAINE HILL，自入伙以來租賃交投持續活躍，當中不乏專業人士租客。

入伙盤租賃｜CAINE HILL租務旺 一房戶2萬租出

另外，已屆現樓的上環堅道CAINE HILL，因位處半山地段，以及可直達中環核心商業區，備受專業人士歡迎，自入伙以來租賃交投持續活躍。中原地產西半山區貝沙灣分行資深區域營業董事王漢聰表示，分行新近促成CAINE HILL中層E室租賃成交，單位實用面積277方呎，採一房間隔，於8月尾放租，不足兩周即以2萬元租出，折合實用呎租72元。據了解，新租客是從事投資銀行的外區客人，睇中物業位置方便往返中環上班，鄰近半山自動扶手電梯及蘇豪區，遂決定承租自用。業主則於2022年以810萬元一手購入單位，以是次租金計算，可享約3厘租金回報。

即睇上環CAINE HILL(HOUSE730)

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