二手樓蝕讓潮｜太古城業主狠劈17%沽三房 實蝕逾291萬近年罕見！

樓市前景未明朗，業主則鬥快沽貨，二手市場「血流成河」，指標屋苑之一的鰂魚涌太古城，相隔不足一周再現蝕讓成交。中原地產資深區域營業董事趙鴻運透露，市場最新錄得太古城怡山閣高層F室，實用面積約685方呎，三房間隔。原業主於5月份以1,460萬元放盤，至本月初降價至1,350萬元，最終以1,208萬元沽出，累減252萬元或約17.3%，呎價約17,635元。

由代理提供相片可見，單位附靚裝修，保養不俗。原業主於2019年4月約1,420萬元購入單位，持貨約3年半，帳面已蝕212萬元或近15%；計及使費，料實蝕逾291萬元離場，為近年罕見的大額蝕讓個案。

太古城本月已錄 2 蝕讓成交 代理：業主面對現實

趙鴻運稱，原業主買入時間屬本港樓價處於最高位時段，惟目前市況下，業主們普遍面對現實，「業主見有客睇樓，價錢方面都有得傾」。太古城目前錄得5宗二手成交，平均成交呎價約18,000元，估計全月交投可錄約20宗水平。

太古城本月已錄2宗蝕讓成交，日前天山閣高層F室，實用面積約536方呎，兩房間隔，向南，廳望西灣河街景，房望內園景，並附雅緻裝修，以950萬元易手，呎價約17,724元，按原業主於2019年3月以1,030萬元買入價計，持貨3年多帳面已蝕80萬元或約7.8%，計及使費及裝修費，料實蝕逾150萬元。

若追溯太古城對上一宗大額蝕讓個案，為今年6月底燕宮閣頂層連天台戶，實用面積785方呎，以1,930萬元售出，呎價約24,586元。原業主於2018年5月以2,030萬元購入單位，持貨約4年，料實蝕逾217萬元離場。