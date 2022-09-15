熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
地產
2022-09-15 17:45:21

二手樓蝕讓潮｜星漣海三房喪劈逾300萬 呎價再跌穿1.4萬 創一年多新低

分享：
馬鞍山半新盤星漣海新近錄低層三房單位成交，劈價327萬元後以1,063萬元易手，呎價13,859元， 創屋苑近一年多以來的呎價新低。(資料圖片/蘇文傑攝)

馬鞍山半新盤星漣海新近錄低層三房單位成交，劈價327萬元後以1,063萬元易手，呎價13,859元， 創屋苑近一年多以來的呎價新低。(資料圖片/蘇文傑攝)

二手樓蝕讓離場個案大增，就連海景單位都要劈價沽貨。世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，該行新近錄得馬鞍山半新盤星漣海成交，單位為2B座低層E室，實用面積767方呎，屬三房間隔，座向北面，享部分海星灣景觀。單位原開價1,390萬元，放盤3個月，劈價327萬元，減幅高達23.5%，終以1,063萬元成交，實用面積呎價13,859元，是屋苑自去年11月以來，呎價再度跌破1.4萬元，亦再創屋苑近一年多以來的呎價新低。
據了解，原業主於201711月購入上述單位，當時作價1,197萬元，持貨逾4年至今沽售，帳面蝕134萬元，單位期內跌約11%。若計及使費，實際料損手約195萬元。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受