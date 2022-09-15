二手樓蝕讓潮｜星漣海三房喪劈逾300萬 呎價再跌穿1.4萬 創一年多新低

二手樓蝕讓離場個案大增，就連海景單位都要劈價沽貨。世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓表示，該行新近錄得馬鞍山半新盤星漣海成交，單位為2B座低層E室，實用面積767方呎，屬三房間隔，座向北面，享部分海星灣景觀。單位原開價1,390萬元，放盤3個月，劈價327萬元，減幅高達23.5%，終以1,063萬元成交，實用面積呎價13,859元，是屋苑自去年11月以來，呎價再度跌破1.4萬元，亦再創屋苑近一年多以來的呎價新低。

據了解，原業主於2017年11月購入上述單位，當時作價1,197萬元，持貨逾4年至今沽售，帳面蝕134萬元，單位期內跌約11%。若計及使費，實際料損手約195萬元。