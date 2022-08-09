二手樓蝕讓潮｜海之戀三房海景4年帳蝕逾廿萬 雲海帳輸77萬

市況持續低迷，多區出現蝕讓成交個案。中原地產荃灣萬景峯分行B組副分區營業經理余仲平表示，近期不少買家見業主叫價態度回軟，議價空間增加，趁機物色筍盤，帶動睇樓活動回升。剛過去的周末荃灣區二手市場睇樓量，較對上數星期明顯回升，部分屬新盤向隅客，偷步回流二手市場尋找減價盤。他又稱，只要買家嘗試大膽還價，業主多數肯進一步減價，減價筍盤開始見承接。

業主長居內地 放盤多時 有買家還價即沽 余仲平表示，海之戀剛錄得本月首宗成交，單位為海之戀．愛炫美3A座高層C室，實用面積812方呎，三房套房間隔，享有海景，叫價1,720萬元，減價40萬元後以1,680萬元沽出，平均實用呎價20,690元。他指，買家為換樓客，近期多次到上址睇樓，心儀單位位處高層兼內櫳企理，加上日前成功賣出舊居，立即加大力度還價洽購；而業主因長居內地及放盤多時，見難得有買家願意承接，於是立即透過「回港易」返港簽約賣樓。以原業主於2018年1月以1701.7萬元買入價計，持貨4年沽出，是次轉手帳面虧損21.7萬元或1.3%。

馬鞍山雲海兩房 911 萬沽 帳面輸 77 萬 另外，中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖表示，近日市場焦點集中於一手，二手成交放慢，馬鞍山雲海最新錄本月首宗成交，單位為MAPLE COURT榕海臺1座低層A室，實用面積534方呎，兩房連書房間隔，議價後以911萬元易手，實用平均呎價17,060元。原業主於2018年以988萬元購入上址，持貨4年，帳面蝕讓約77萬元或貶值約8%，料實蝕逾百萬元離場。