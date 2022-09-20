二手樓蝕讓潮｜MONTEREY海景三房1300萬沽 料實蝕347萬 造價創同類新低

二手樓市蝕讓個案不斷，其中入伙只有4年的將軍澳半新盤MONTEREY，不單呎價下調，新近更錄大幅損手成交個案。中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，MONTEREY本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價下調至18,632元，而該行最新促成MONTEREY成交為3座低層C室，實用面積751方呎，採三房套房間隔，向西望園景及海景。單位於去年8月時開價1,780萬元，放盤已逾年，經多次減價後，近日以1,300萬元易手，累減金額達480萬元，減幅約27%，造價創屋苑同類型單位新低，而折合實用呎價為17,310元。

據了解，原業主於2019年3月以1,573萬元購入單位，持貨3年半，現轉手帳面大幅貶值273萬元，蝕幅高達17%。若計及使費，料實蝕金額高達347萬元。