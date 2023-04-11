二手橫行｜十大屋苑長假成交縮六成

新冠肺炎疫後首個復活節長假錄逾50萬人次外遊，令二手交投橫行。中原地產十大屋苑本周末錄得11宗成交，較上周末增加1宗或10%，4天復活節假期共錄約19宗成交。按去年4月中復活節4天長假錄53宗交投計，今年長假成交宗數按年少約64%。不過業界指綜觀整個假期而言，二手市況尚算不俗。

至於利嘉閣地產分行網絡的數據指，4天復活節假期合共錄得18宗成交。不過該行指，復活節成交已較早前的農曆新年5天假期的15宗，多出20%，反映整體二手交投氣氛依然熾熱，成交量未受節日效應影響而大幅減少。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，復活節期間本港市面人流顯著減少，一度令十大屋苑交投步伐減慢，然而隨著假期即將結束，市民陸續抵港，加上剛過去的假期未有大型新盤推出搶佔市場焦點，部分客源將回歸二手市場尋寶。他又指，長假後發展商將有新一輪推盤部署，可望進一步推高樓市熱潮，而一手新盤熱銷亦會令市場不斷累積向隅客，為二手市場帶來一批潛力買家，二手屋苑交投亦可於樓市旺勢乘風而起。