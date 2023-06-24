二手淡風｜全港3個屋苑蝕讓比例超過四成！近5年入市沽貨損手達65%

二手樓市吹起淡風，蝕讓個案接連出現。據中原地產最新數據顯示，今年首五個月全新有3個屋苑轉售帳面蝕讓比例高達四成以上，分別為九龍灣得寶花園錄45.8%、元朗蝶翠峰錄42.9%，以及大埔嵐山錄41.7%。 數據顯示，今年首5個月計，蝕讓比例最高屋苑為九龍灣得寶花園，去年下半年錄得21宗成交，當時蝕讓比例為19%；而今年首5個月交投量為24宗，不過蝕讓比例增至45.8%，大增26.8個百分點，惟蝕讓幅度維持10%水平。

蝶翠峰蝕讓比例及幅度同告上升 至於另兩個蝕讓比例超過四成屋苑均屬新界區，大埔嵐山去年下半年錄得14宗成交，當時蝕讓比例為17%；而今年首5個月交投量為12宗，不過蝕讓比例增至41.7%，大增20.3個百分點，不過蝕讓幅度由去年下半年的17%，降至今年的5%，減少12個百分點。元朗蝶翠峰蝕讓比例由去年下半年的20%，急增至今年的42.9%，飆22.9個百分點，蝕讓幅度亦由去年下半年2%，同急升至今年的8%。 此外，今年首5個月亦有不少屋苑蝕讓比例超過兩成水平，包括鰂魚涌南豐新邨報20.6%、紅磡海濱南岸報20.6%、上水中心報30%、沙田河畔花園報24.1%及深井浪翠園報29.6%。