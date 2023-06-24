二手淡風｜全港3個屋苑蝕讓比例超過四成！近5年入市沽貨損手達65%

二手樓市吹起淡風，蝕讓個案接連出現。據中原地產最新數據顯示，今年首五個月全新有3個屋苑轉售帳面蝕讓比例高達四成以上，分別為九龍灣得寶花園錄45.8%、元朗蝶翠峰錄42.9%，以及大埔嵐山錄41.7%。
數據顯示，今年首5個月計，蝕讓比例最高屋苑為九龍灣得寶花園，去年下半年錄得21宗成交，當時蝕讓比例為19%；而今年首5個月交投量為24宗，不過蝕讓比例增至45.8%，大增26.8個百分點，惟蝕讓幅度維持10%水平。
蝶翠峰蝕讓比例及幅度同告上升
至於另兩個蝕讓比例超過四成屋苑均屬新界區，大埔嵐山去年下半年錄得14宗成交，當時蝕讓比例為17%；而今年首5個月交投量為12宗，不過蝕讓比例增至41.7%，大增20.3個百分點，不過蝕讓幅度由去年下半年的17%，降至今年的5%，減少12個百分點。元朗蝶翠峰蝕讓比例由去年下半年的20%，急增至今年的42.9%，飆22.9個百分點，蝕讓幅度亦由去年下半年2%，同急升至今年的8%。
此外，今年首5個月亦有不少屋苑蝕讓比例超過兩成水平，包括鰂魚涌南豐新邨報20.6%、紅磡海濱南岸報20.6%、上水中心報30%、沙田河畔花園報24.1%及深井浪翠園報29.6%。
部分業主趁樓市復甦出貨
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，選取去年7月1日至今年5月31日已知上手成交價的117個中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass成份屋苑二手買賣合約登記統計。今年首5個月大型屋苑的轉售帳面蝕讓比例上升至逾一成，錄10.2%，較去年下半年的8.1%，增加2.1個百分點，但平均蝕讓幅度與去年下半年相若，仍維持8%水平。當中原業主於2018至2022年間購入(持貨5年或以下)的蝕讓比例升幅最明顯，達65.2%，較去年下半年急增10.9個百分點，而蝕讓幅度則保持9%。去年樓價下跌約一成半，今年樓市復甦，樓價回升，相信有部分業主趁機出貨減持物業所致。
港島區蝕讓比例升至10.5%
分區方面，港島的轉售帳面蝕讓比例升幅及平均蝕讓幅度均是四區之中最大。今年首5個月港島蝕讓比例上升至10.5%，較去年下半年增加5.4個百分點，蝕讓幅度為11%。新界西的蝕讓比例錄10%，增加2.9個百分點及蝕讓幅度8%。九龍的蝕讓比例錄10.7%，增加1.3個百分點及蝕讓幅度9%。新界東的蝕讓比例錄9.5%，減少0.1個百分點及蝕讓幅度7%。
十大屋苑美孚新邨帳面蝕讓比例升幅最顯著
在十大屋苑中，今年首5個月荔枝角美孚新邨的轉售帳面蝕讓比例超過兩成，比例升幅亦最顯著，錄23.9%，較去年下半年增加16.1個百分點，平均蝕讓幅度為11%。鰂魚涌太古城蝕讓比例錄15.5%，增加4個百分點，蝕讓幅度11%。蝕讓比例逾一成的還有天水圍嘉湖山莊蝕讓比例錄11.9%，增加7.8個百分點，蝕讓幅度8%。沙田第一城蝕讓比例錄11.9%，下降4.6個百分點，蝕讓幅度8%。鴨脷洲海怡半島蝕讓比例錄10%，上升7.8個百分點，蝕讓幅度8%。
本文選取117個中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass成份屋苑作統計。本次統計只包括去年7月1日至今年5月31日註冊的二手買賣，當中不包括已知內部轉讓。獲利或蝕讓幅度是根據帳面成交價和已知上手成交價計算所得的百分比，當中不包括任何交易成本或優惠(如稅項或回贈)。