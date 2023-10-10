二手災區｜有業主損手266萬 日出康城連爆3宗蝕讓

二手樓價跌勢未止，即使市場憧憬新一份《施政報告》或「減辣」，個別業主仍先行劈價沽貨，更不惜損手離場。將軍澳日出康城連錄3宗蝕讓個案，蝕幅最大為Ocean Marini一個三房戶，原業主「辣招」鬆綁後以1,250萬元沽出，帳面蝕266萬元。

放盤3個月累劈380萬

中原伍錦基稱，Ocean Marini錄得本月首宗成交，單位為1A座高層B室三房，實用面積813方呎。7月以1,630萬元放盤，終以1,250萬元沽出，呎價15,375元，放盤3個月累減380萬元或23%。原業主2020年以1,516萬元入市，持貨3年多，帳面蝕266萬元或18%。

市場消息指，Malibu 1B座高層A室三房，實用面積804方呎。8月以1,550萬元放盤，終以1,320萬元沽出，呎價16,418元，放盤2個月累劈230萬元或15%。原業主於2018年以1,400.1萬元入市，持貨約5年，現轉售帳面損失80.1萬元或6%。

另外，市場錄得Marini 3B座高層E室一房成交，實用面積379方呎，獲同區首置客以568萬元承接，呎價14,986元，低市價約3%。原業主2019年以606.8萬元入市，持貨約4年，帳面損手38.8萬元或6.4%。

買賣雙方造價差距逐步收窄

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，全城憧憬《施政報告》會有減辣措施，令部分買家決定偷步入市，而二手業主亦願意擴大議幅，買賣雙方的造價差距正逐步收窄，令交投轉活，料二手交投持續轉好。