二手私宅第三季買賣按季跌32% 一區交投量少四成 本季料上試八千宗｜二手市況

年中撤辣效應減退後，本港第三季樓市連升兩季後回軟，二手交投價量齊跌。不過，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，減息兼救市政策刺激樓市，預期第四季在《施政報告》進一步加持下，二手私宅買賣登記可望穩中向好。
據土地註冊處最新數字，2024年第三季全港共錄6,894宗二手私宅買賣登記，較次季的10,065宗減少32%，為連升兩季後回軟，但仍為近5季次高。成交總值受累樓價疲軟，第三季按季相應跌36%，錄489.84億元，同為連升兩季後轉跌。今年第三季每宗平均售價710.53萬元，按季跌6.6%，並為2016年第四季以來的32季、即8年新低。
十大屋苑交投僅錄得一升
按樓價劃分，今年第三季在9個樓價組別當中，錄得八跌一升，當中以樓價介乎2,001至5,000萬元組別錄得最大跌幅，季內有177宗買賣登記，按季急挫52%；而1,001萬至1,200萬元及801萬至1,000萬元兩個樓價組別亦分別跌45%及39%，各錄277宗及630宗登記。至於登記量佔比最多的400萬元或以下銀碼層，則錄得最多的2,398宗買賣登記，惟按季亦跌16%，反映細價物業在逆市中仍有一定剛性需求。
按地區分析，從買賣最活躍的十個地區觀察，今年第三季錄得全線下跌，跌幅介乎19%至41%不等；當中以荃灣區二手私宅登記量跌幅最大，季內只錄得316宗登記，按季挫41%；而將軍澳區及屯門區登記量亦分別錄得37%及35%的跌幅，各錄396宗及288宗；而當中前者的將軍澳區為登記量最活躍的地區。
按屋苑劃分，今年第三季十大活躍成交屋苑買賣登記量錄得九跌一升，合共錄得680宗登記，按季大減30%。季內登記量跌幅最大的屋苑為愉景灣，共錄48宗登記，按季瀉48%；其次日出康城及黃埔花園亦分別跌44%及40%，各自錄得119宗及50宗登記，當中前者為季內最熱賣的屋苑，較次位嘉湖山莊的94宗，多出25宗。僅維景灣畔交投按季增加一宗。
陳海潮指出，受累第三季大部分時間維持高息狀態，二手私宅交投極為緩慢；不過曙光終在季尾出現，美國落實減息，香港亦提早跟隨，令減息周期得以展開。再者，中央緊接減息後即大力救市，帶動香港股市率先受惠，料經濟亦會被刺激造好，因此樓市氣氛出現大逆轉，買家入市步伐明顯加快，而剛發表的《施政報告》全面放寬樓按至七成，更進一步加持樓市。十月份上半月，二手私宅買賣登記已突破一千宗，預期整月可錄約2,500宗，倘若十一月及十二月份仍能維持在每月平均有逾2,800宗的話，則整個第四季有望錄約八千宗登記，屆時除將按季增16%外，更料成年內次多的一季。