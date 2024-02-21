二手私樓蝕讓單月錄421宗 近10個月最多｜樓市數據

綜合土地註冊處資料指，2024年1月份全港1,517宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,078宗，佔比71.1%，為連跌7個月後首見反彈，較前月谷底的70.2%，回升0.9個百分點，但仍屬177個月(逾14年半)以來的次低水平。至於帳面錄得虧損的成交個案則有421宗，佔比按月微跌1個百分點，是繼去年3月份錄得456宗後的近10個月最多。

港島區跑贏大市 九龍區表現最差

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，息口連番持平並預告來年減息下，刺激連跌多月的二手私樓轉手獲利比率回升，惟後市表現在未有明顯好消息來臨前，料將繼續反覆。若按物業區域劃分，1月份港島區表現跑贏大市，以76.1%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升0.7個百分點；其次為新界區報70.8%，按月升1.7個百分點；九龍區表現最差，只錄得68.2%，按月逆市跌0.9個百分點，表現落後大市。

如按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬元組別之獲利比率最高，錄74.0%，按月增1.5個百分點，涉及宗數356宗。此外，1,001萬至1,200萬元組別，月內獲利比率亦達72.2%，按月大升3.7個百分點，亦較整體大市略勝。另外，數據顯示今年1月份每宗私樓轉手個案，平均賺幅為30.4%，按月再跌0.7個百分點，除連跌3個月外，更創自2010年8月以來的162個月(即13年半)新低。

另外，1月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為33.4%，按月升2.4個百分點，共錄507宗。至於帳面錄得虧損者達421宗，佔比按月減少1個百分點至27.8%，但仍為2009年5月以來的177個月(即逾14年半)按月次高水平，而以宗數計，則是繼去年3月份錄得456宗後的近10個月最多。至於上月平手的個案錄得18宗，佔比微升0.2百分點至1.2%。