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地產
2024-02-21 16:34:11

二手私樓蝕讓單月錄421宗 近10個月最多｜樓市數據

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利嘉閣地產指，1月份二手樓私樓獲利率首月回升，惟帳面損手個案則是繼去年3月份錄得456宗後，近10個月最多。(資料圖片)

利嘉閣地產指，1月份二手樓私樓獲利率首月回升，惟帳面損手個案則是繼去年3月份錄得456宗後，近10個月最多。(資料圖片)

綜合土地註冊處資料指，20241月份全港1,517宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共1,078宗，佔比71.1%，為連跌7個月後首見反彈，較前月谷底的70.2%，回升0.9個百分點，但仍屬177個月(14年半)以來的次低水平。至於帳面錄得虧損的成交個案則有421宗，佔比按月微跌1個百分點，是繼去年3月份錄得456宗後的近10個月最多。

港島區跑贏大市 九龍區表現最差

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，息口連番持平並預告來年減息下，刺激連跌多月的二手私樓轉手獲利比率回升，惟後市表現在未有明顯好消息來臨前，料將繼續反覆。若按物業區域劃分，1月份港島區表現跑贏大市，以76.1%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升0.7個百分點；其次為新界區報70.8%，按月升1.7個百分點；九龍區表現最差，只錄得68.2%，按月逆市跌0.9個百分點，表現落後大市。

如按物業轉售價格分析，樓價401萬至600萬元組別之獲利比率最高，錄74.0%，按月增1.5個百分點，涉及宗數356宗。此外，1,001萬至1,200萬元組別，月內獲利比率亦達72.2%，按月大升3.7個百分點，亦較整體大市略勝。另外，數據顯示今年1月份每宗私樓轉手個案，平均賺幅為30.4%，按月再跌0.7個百分點，除連跌3個月外，更創自20108月以來的162個月(13年半)新低。

另外，1月份帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為33.4%，按月升2.4個百分點，共錄507宗。至於帳面錄得虧損者達421宗，佔比按月減少1個百分點至27.8%，但仍為20095月以來的177個月(即逾14年半)按月次高水平，而以宗數計，則是繼去年3月份錄得456宗後的近10個月最多。至於上月平手的個案錄得18宗，佔比微升0.2百分點至1.2%

將軍澳中心為1月份獲利登記最多的屋苑。

將軍澳中心為1月份獲利登記最多的屋苑。

將軍澳中心獲利比率最高

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中未有屋苑可以錄得百分百獲利，而獲利成功比率最高者為將軍澳中心的94%，繼而是海怡半島的92%。此10個屋苑中，每宗平均賺幅介乎最少的2.1%至最多的69.5%不等，其中黃埔花園晉身為錄得每宗轉手平均賺幅最高的屋苑，達69.5%，而上月榜內賺幅最低者為樓齡較新的日出康城，平均每宗只賺2.1%，而次低者為美孚新邨的26.1%

2月二手樓賺幅微跌

陳海潮指出，承接之前減辣的效應，結合息口見頂產生的協同效益，反映1月份的市場數據稍見回暖，可惜股市在1月中下旬一度持續探底，加上有農曆新年長假期因素，市場表現仍然十分呆滯，業主轉手多要減價才易出貨，故預料2月份二手私樓轉手獲利比率有機會再次回軟，冀能守在70%水平；至於平均每宗賺幅恐再微跌，望不至跌穿30%關口。

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