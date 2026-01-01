二手私樓轉手獲利比率「三連漲」 賺幅1倍以上錄676宗｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨著近月樓市價量齊升，二手市場的私宅轉手獲利比率亦持續改善，自低位出現3個月連升的佳況，反映整體樓市氣氛確有改善。綜合土地註冊處資料所得，2025年11月份全港2,589宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,636宗，佔比63.2%，按月再升0.8個百分點，連升3個月，自8月低位累升2.2個百分點，並創下自3月以來的9個月新高。
新界區表現最好
按物業區域劃分，11月份新界區表現屬最好，以64.8%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升1.7個百分點；其次為港島區，報63.1%，按月升2.3個百分點；至於九龍區表現跑輸大市，只錄得60.6%，且按月跌1.7個百分點。按物業轉售價格分析(見表一)，樓價801萬至1,000萬元組別之獲利比率最高，錄65.4%，按月升3.2個百分點，涉及宗數197宗；此外，601萬至800萬元組別，月內獲利比率也達63.7%，按月升0.4個百分點，同樣優於大市表現。
帳面虧損佔比見9個月新低
另外，數據顯示今年11月份每宗私宅轉手個案平均賺幅再度回軟，錄得17.1%(見圖二)，單月跌4.7個百分點，為連升三月後回落，但仍為近6個月以來的第3高。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例達26.1%，按月升1.4個百分點，錄676宗。
至於帳面錄得虧損者有931宗，佔比按月跌0.9個百分點，至36%，為今年三月以來的9個月新低；至於上月平手的個案有22宗，佔比持平在0.8%。
海怡半島屬獲利成功比率最高屋苑
此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑，當中未有屋苑能錄得百分百獲利，其中獲利成功比率最高者為海怡半島，錄得94.4%，其次為名城的93.8%，而第三為將軍澳中心的88.2%。
此10個屋苑當中，每宗平均賺蝕幅度介乎最少的賺0.2%至最佳的賺82.9%不等。其中，嘉湖山莊錄得每宗轉手平均賺82.9%，為表現最好的屋苑。至於將軍澳中心及維景灣畔也分別平均賺74.4%%及71.3%。不過，日出康城表現相對遜色，平均每宗轉手只微賺0.2%(見表三)。
展望後市，陳海潮指出，近月樓市交投量價齊升，市場氣氛良好，加上息口低企趨降，二手業主叫價靠穩，買家亦逐步消化及承接，故預期2025年12月的二手私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅將穩步趨升，延續近月轉強勢頭，當中前者冀上試64%水平，試闖10個月高位，而後者料微升至18%水平，在近7個月的次高水平進一步整固並再尋突破。