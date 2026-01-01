二手私樓轉手獲利比率「三連漲」 賺幅1倍以上錄676宗｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨著近月樓市價量齊升，二手市場的私宅轉手獲利比率亦持續改善，自低位出現3個月連升的佳況，反映整體樓市氣氛確有改善。綜合土地註冊處資料所得，2025年11月份全港2,589宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,636宗，佔比63.2%，按月再升0.8個百分點，連升3個月，自8月低位累升2.2個百分點，並創下自3月以來的9個月新高。 新界區表現最好 按物業區域劃分，11月份新界區表現屬最好，以64.8%之數成為獲利成功比率最高的分區，按月升1.7個百分點；其次為港島區，報63.1%，按月升2.3個百分點；至於九龍區表現跑輸大市，只錄得60.6%，且按月跌1.7個百分點。按物業轉售價格分析(見表一)，樓價801萬至1,000萬元組別之獲利比率最高，錄65.4%，按月升3.2個百分點，涉及宗數197宗；此外，601萬至800萬元組別，月內獲利比率也達63.7%，按月升0.4個百分點，同樣優於大市表現。

帳面虧損佔比見 9 個月新低 另外，數據顯示今年11月份每宗私宅轉手個案平均賺幅再度回軟，錄得17.1%(見圖二)，單月跌4.7個百分點，為連升三月後回落，但仍為近6個月以來的第3高。帳面獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例達26.1%，按月升1.4個百分點，錄676宗。 至於帳面錄得虧損者有931宗，佔比按月跌0.9個百分點，至36%，為今年三月以來的9個月新低；至於上月平手的個案有22宗，佔比持平在0.8%。