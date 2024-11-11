二手私樓10月買賣反彈三成 創近5個月高位 年內第三多｜樓市數據

據土地註冊處數據指，今年10月份全港共錄2,767宗二手私樓買賣登記(數字主要反映9月中旬至10月上旬期間的市場實況)，較9月份的2,087宗上升33%，為連跌兩月後回升，創近5個月高位及年內第三多的月份。至於10月登記總值，亦按月同步增加38%，錄196.58億元，為連跌5個月終見反彈，兼為近4個月最多。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，利好樓市消息紛至，市場交投持續轉旺，除10月份回升外，料滯後登記將進一步推升11月份的登記量，創造逾半年來的旺市。今年10月份，若按二手私樓價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得全線上升，當中以樓價1億元以上組別的升幅最大，按月急增75%至7宗登記，而5,001萬至1億元組別及2,001萬至5,000萬元者，亦分別漲60%及58%，至16宗及71宗。另外，登記量佔比最多者為樓價400萬元或以下的組別，按月升32%，勁錄1,006宗登記。

港九新界 3 區登記量全線彈升 按全港3區作分析，10月份港九新界3區登記量全線反彈，當中港島區登記量按月升29%，月內錄得594宗登記；九龍區按月大升35%，共錄941宗登記；新界區也升32%，突破千宗水平，共錄1,232宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量同告全線上升，當中以堅尼地城/西營盤區的升幅最大，月內錄得113宗登記，按月大增92%。至於長沙灣/深水埗區及屯門區，亦分別錄得54%及37%的升幅，前者錄108宗，後者則有119宗登記；而登記量最多的分區為將軍澳區，共錄157宗，按月漲10%。

十大活躍屋苑錄 265 宗 按月升 17% 此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得六升四跌，其中以康怡花園的升幅最顯著，月內共錄19宗登記，按月大增1.11倍；其次愉景灣也漲89%，10月共錄34宗登記，而海怡半島也升67%，共錄25宗登記。至於登記量錄得跌幅者，以美孚新邨跌幅最大，按月少26%，只錄28宗登記；日出康城則連月成為登記量最活躍的屋苑，月內錄41宗，惟按月微跌2%。此外，10月份十大活躍屋苑總計登記量共有265宗，較9月時的227宗升17%。

本月有望重越 3 千宗 陳海潮指出，近兩個月利好樓市消息不斷，以及上月中施政報告全面放寬七成按揭，令市場買家進一步多元化，各類置業人士，尤其換樓客及投資者入市動力大增，帶動交投轉趨活躍。11月份首7日，二手私樓買賣登記暫已有782宗，表現不俗，預計全月最終有力突破3,000宗水平，上試3,100至3,200宗左右，屆時將為近半年來首度重越3,000宗，並有機會創近7個月新高及年內次高。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)