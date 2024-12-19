二手私樓11月買賣錄3420宗 連升兩月 本月登記料縮18%｜樓市走勢

據土地註冊處數據指，今年11月全港共錄3,420宗二手私樓買賣登記(數字主要反映10月中旬至11月上旬期間的市場實況)，較10月份的2,786宗上升23%，連升兩個月兼創近7個月高位。同時，11月登記總值按月同步增加21%，錄240.51億元，同樣連升兩個月兼為近7個月最多。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，息口續趨降及放寬七成樓按刺激住宅交投大升，並反映在過去兩月登記數之上，本月上半月觀望議息及踏入節慶長假心態，登記量料喘息回氣，或縮減約18%。

港九新界三區均報升

按全港三區作分析，11月港九新界三區登記量均持續報升，當中港島區登記量按月升24%，月內錄得757宗登記；九龍區按月升21%，共錄1,146宗登記；新界區也升23%，突破1,500宗水平，共錄1,517宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量同告全線造好，當中以北角/炮台山區的升幅最大，月內錄得122宗登記，按月大增61%。至於將軍澳、上水/粉嶺/古洞區亦分別錄得46%及35%的升幅，前者錄得229宗，並蟬聯登記量最多的分區，後者則有88宗登記。

十大活躍屋苑錄 330 宗登記 按月續漲 42%

此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得8升2跌，其中以映灣園的升幅最凌厲，月內共錄26宗登記，按月漲1.36倍；其次嘉湖山莊也漲96%，11月共錄45宗登記，而黃埔花園也升93%，共錄27宗登記。至於登記量錄得跌幅者，以愉景灣跌幅最大，按月減少18%，只得28宗登記；日出康城依然是登記量最活躍的屋苑，月內錄得68宗，按月也升66%。此外，11月份十大活躍屋苑總計登記量共有330宗，較10月時的232宗升42%。