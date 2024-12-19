二手私樓11月買賣錄3420宗 連升兩月 本月登記料縮18%｜樓市走勢

據土地註冊處數據指，今年11月全港共錄3,420宗二手私樓買賣登記(數字主要反映10月中旬至11月上旬期間的市場實況)，較10月份的2,786宗上升23%，連升兩個月兼創近7個月高位。同時，11月登記總值按月同步增加21%，錄240.51億元，同樣連升兩個月兼為近7個月最多。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，息口續趨降及放寬七成樓按刺激住宅交投大升，並反映在過去兩月登記數之上，本月上半月觀望議息及踏入節慶長假心態，登記量料喘息回氣，或縮減約18%。
港九新界三區均報升
按全港三區作分析，11月港九新界三區登記量均持續報升，當中港島區登記量按月升24%，月內錄得757宗登記；九龍區按月升21%，共錄1,146宗登記；新界區也升23%，突破1,500宗水平，共錄1,517宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量同告全線造好，當中以北角/炮台山區的升幅最大，月內錄得122宗登記，按月大增61%。至於將軍澳、上水/粉嶺/古洞區亦分別錄得46%及35%的升幅，前者錄得229宗，並蟬聯登記量最多的分區，後者則有88宗登記。
十大活躍屋苑錄330宗登記 按月續漲42%
此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得8升2跌，其中以映灣園的升幅最凌厲，月內共錄26宗登記，按月漲1.36倍；其次嘉湖山莊也漲96%，11月共錄45宗登記，而黃埔花園也升93%，共錄27宗登記。至於登記量錄得跌幅者，以愉景灣跌幅最大，按月減少18%，只得28宗登記；日出康城依然是登記量最活躍的屋苑，月內錄得68宗，按月也升66%。此外，11月份十大活躍屋苑總計登記量共有330宗，較10月時的232宗升42%。
全年登記料逾3.2萬 較去年多逾一成
陳海潮指出，過去兩個月，樓市消化了不少購買力，而踏入12月交投有所轉慢，包括月初再次觀望美國議息結果，加上發展商也減慢全新盤的推售步伐，令整體樓市氣氛較淡靜。此外，12月不少市民趁節慶外遊度假，料呈買賣兩閒的格局，預期本月全月二手私樓登記量將現萎縮，或回軟至約2,800宗，料按月跌18%，屆時冀可守住7個月次高的水平。至於最新本港再次隨美國減息的市況，要在1月才有所反映。總結2024全年，二手私樓登記最終料達32,061宗，將較去年的28,299宗升13%，創近3年最多。展望2025年，有機會再漲近一成，冀達35,000宗。