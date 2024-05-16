二手私樓4月買賣按月倍增 33個月最旺 本月恐回軟三成｜樓市走勢

據土地註冊處數據所得，今年4月份全港共錄4,391宗二手私樓買賣登記(數字主要反映3月中旬至4月上旬期間的市場實況)，較3月份的2,173宗上升一倍(102%)，為2021年8月以來近33個月新高。至於4月份登記總值，亦按月大增近1.2倍(117%)，錄得329.46億元，連漲兩月後，兼創近13個月最多。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市暢旺，新盤低價搶客，而二手業主叫價企硬，表現惜售，料5月份買賣登記量會明顯回落。

1 億以上超級豪宅錄 3 宗 今年4月份，按二手私樓價值分類，9個價格組別的買賣登記量全線上升，當中以樓價1億元以上組別的升幅最大，按月大增兩倍至3宗登記，而2,001萬至5,000萬元組別及1,001萬至1,200萬元者，亦分別漲1.98倍及1.49倍，至167宗及214宗。至於401萬至600萬元者，亦升1.07倍至1,275宗，成為月內登記量最多的銀碼層。另外，登記量錄得相對升幅較少者為400萬元或以下的組別，按月只升69%，共錄1,184宗登記，為唯一錄得不足一倍升幅的銀碼組別。

港九新界三區 4 月登記量均造好 若按全港三區作分析，4月份港九新界三區登記量全線造好，當中港島區登記量按月大升1.19倍，跑贏大市，月內錄得960宗登記；九龍區按月也升1.01倍，共錄1,257宗登記；新界區亦漲96%，錄2,174宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量亦全部報升，當中以土瓜灣區的升幅最顯著，月內錄得136宗登記，按月大增1.52倍。至於元朗區及堅尼地城/西營盤區，亦分別錄得1.5倍及1.36倍的漲幅，前者錄得255宗，後者則有137宗登記；而將軍澳區仍為登記量最多的分區，共錄296宗，按月也升1.08倍。

十大活躍屋苑錄 505 宗登記 按月增 82% 此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，也錄得全線上升，其中日出康城的升幅最凌厲，月內共錄得109宗登記，按月急升1.53倍，並壓過嘉湖山莊，成為登記量最活躍之屋苑。其次是愉景灣的1.4倍升幅，4月共錄48宗登記。此外，登記量排在次位的嘉湖山莊錄得76宗，按月也升62%。不過，黃埔花園及太古城則表現較為遜色，分別只升32%及34%，上月各錄37宗及39宗登記。而4月份十大活躍屋苑總計登記量達505宗，較3月的278宗大升82%。