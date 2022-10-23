二手租賃成交｜一直唔啱價！映灣園兩房轉售為租 1.35萬略低市價租出

二手買賣放緩，部分業主唯有轉售為租。中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華表示，東涌區本月租賃表現靠穩，累錄約110宗租賃成交，在加息等因素影響下，業主心態減弱，部分業主更轉售為租。他續稱，映灣園新近錄得10座中層C室租賃成交，實用面積563方呎，兩房間隔，享東南山景；單位原本放賣，今年1月叫價765萬元，本月大減至718萬元，但仍與近期同類成交價約650萬元有大差距。由於無人問津，業主最近決定將單位暫時出租，期望一兩年後市道好轉再出售。單位最初月租叫價1.48萬元，新近以13,500元租出，實用呎租24元，屬略低於市價承租。

曹嘉華指，映灣園本月兩房租金造價普遍約1.4萬元至1.48萬元，低於1.4萬元的成交寥寥可數，而上址業主於2010年4月以238萬元買入單位，現租出可享約6.8厘租金回報。